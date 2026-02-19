Israel acelera el refuerzo de su escudo antimisiles: el Arrow 4 podría desplegarse “en los próximos meses”

La integración del Arrow 4 fortalece la arquitectura multinivel de defensa aérea israelí, que incluye sistemas como la Honda de David y la Cúpula de Hierro, y proyecta su relevancia en escenarios internacionales como Europa.

El sistema Arrow 4 está diseñado para contrarrestar misiles balísticos avanzados, incluidos vehículos de reentrada maniobrables y potencialmente planeadores hipersónicos.

El Arrow 4, desarrollado junto a Estados Unidos, sustituirá al Arrow 2 en interceptaciones dentro de la atmósfera y complementará al Arrow 3, mejorando la eficacia global del sistema.

Israel acelera el despliegue del interceptor Arrow 4 para reforzar su escudo antimisiles ante la amenaza de misiles balísticos iraníes y la escalada regional.

Israel acelera la entrada en servicio del nuevo interceptor Arrow 4, que podría desplegarse “en los próximos meses” para reforzar su escudo antimisiles frente a la creciente presión de los misiles balísticos iraníes y la escalada regional.

Así lo ha afirmado Boaz Levy, consejero delegado de Israel Aerospace Industries (IAI), empresa que desarrolla junto a Estados Unidos el nuevo eslabón de la arquitectura antimisiles multinivel israelí, durante una conferencia de defensa recogida por The Jerusalem Post.

Levy subrayó que, a la hora de planificar una nueva campaña militar, Israel no solo calibra sus respuestas frente a las amenazas actuales, sino también ante los desafíos que prevé para mañana, y que esa lógica guiará la entrada en servicio del Arrow 4, llamado a sustituir al Arrow 2.

El CEO de la compañía añadió que los sistemas Arrow 3 y Arrow 4 incorporarán capacidades de interceptación más avanzadas frente a objetivos aéreos y que, con la llegada del Arrow 4, Israel elevará significativamente la eficacia de su arquitectura de defensa antimisiles.

El Arrow 4 está concebido para reemplazar al Arrow 2 en las interceptaciones endoatmosféricas —es decir, dentro de la atmósfera— y complementar al Arrow 3, que actúa fuera de ella, a más de 100 kilómetros de altitud.

Contrarrestar misiles balísticos

Esta arquitectura por capas permite a Israel enfrentarse a misiles balísticos en distintas fases de su vuelo, multiplicando las ventanas de interceptación y aumentando la fiabilidad global del sistema frente a salvas numerosas o tácticas de saturación.

Y aquí, el nuevo interceptor Arrow 4 ha sido especialmente diseñado para contrarrestar misiles balísticos avanzados, incluidos vehículos de reentrada maniobrables y, potencialmente, ciertos planeadores hipersónicos.

Aunque sus parámetros exactos siguen clasificados, operará dentro de la atmósfera terrestre y se espera que incorpore mejoras cinemáticas y un buscador más avanzado.

El Arrow 2, desarrollado por Israel Aerospace Industries en cooperación con Estados Unidos, combina interceptores hipersónicos de alta maniobrabilidad con radares de alerta temprana y sistemas de mando y control que permiten detectar y atacar objetivos a gran distancia. IAI

La familia Arrow emplea una arquitectura de dos etapas y un mecanismo hit-to-kill, que neutraliza la amenaza por impacto directo, sin carga explosiva de fragmentación.

Las interceptaciones se coordinan desde el centro de gestión de batalla Citron Tree y se apoyan en el radar EL/M-2080 Green Pine, un sensor en banda L capaz de detectar lanzamientos balísticos a distancias que, según diversas fuentes, superan los 500 kilómetros dependiendo del perfil del objetivo.

Lecciones aprendidas con Irán

Levy vinculó la aceleración del programa a la preparación de Israel para conflictos de alta intensidad, citando los intercambios de misiles balísticos con Irán en 2024 y 2025 como catalizador.

Durante el conflicto de doce días con Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habrían empleado decenas de interceptores para contrarrestar las andanadas, lo que puso de relieve la importancia de los inventarios, la capacidad industrial y la redundancia por capas.

Sus declaraciones apuntan a que la integración del Arrow 4 en la red de defensa aérea de Israel avanza hacia la plena operatividad, consolidándolo como nueva capa del escudo israelí junto a Arrow 2 y Arrow 3.

La arquitectura multinivel se completa con sistemas como la Honda de David y la Cúpula de Hierro, que permiten asignar interceptores en función del tipo de amenaza y su trayectoria, preservando los activos de mayor alcance para cargas más destructivas o vectores de mayor velocidad.

Proyección europea

La maduración del Arrow 4 tiene implicaciones más allá de Oriente Próximo. Alemania ya ha adquirido el Arrow 3 en el marco de la European Sky Shield Initiative (ESSI), y mandos militares germanos han manifestado su interés en evaluar futuras versiones como Arrow 4 o incluso Arrow 5 cuando estén disponibles.

En un entorno en el que Irán amplía su inventario balístico y otras potencias desarrollan tecnologías hipersónicas que reducen las ventanas de aviso y decisión, la defensa antimisiles ha dejado de ser un seguro estratégico para convertirse en pieza central de la resiliencia nacional y aliada.

Con el Arrow 4, Israel no solo refuerza su capacidad para absorber y derrotar ataques de saturación, sino que envía un mensaje claro: la superioridad cualitativa en defensa antimisiles seguirá siendo un pilar de su disuasión.