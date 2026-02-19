El Gobierno defiende los contratos a Indra por "su acreditada solvencia" y "experiencia contrastada"

Valcarce ha respondido así en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional al diputado del PP Carlos Rojas, quien le ha preguntado por los criterios por los que el Gobierno ha concedido 16.590 millones de euros de un total de 33.936 de los programas de forma directa a Indra Group, así como a las empresas vinculadas a su presidente.

Según Rojas, hasta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han llegado denuncias por irregularidades y conflictos de intereses debido a esas adjudicaciones, por lo que ha pedido explicaciones al Gobierno y transparencia.

Valcarce ha explicado que de los 35 programas especiales de modernización del plan, Indra ha sido adjudicataria en 11 y como integrante de UTE (unión temporal de empresas) en otras 8.

Para ello, "se ha valorado el peso estructural de Indra" en la industria de Defensa y también como "empresa sistemista e integradora de referencia en capacidades recogidas como esenciales en la estrategia industrial de Defensa", uno de cuyos objetivos es reducir la dependencia de países terceros.

Sede de Indra INDRA GROUP

Esto exige, ha asegurado Valcarce, "apoyarse en empresas nacionales, como es el caso de Indra, con acreditada solvencia técnica, industrial y financiera".

En este sentido, la secretaria de Estado ha insistido en que "los programas especiales de modernización (PEMs) persiguen dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas complejos de alto valor tecnológico".

Su desarrollo, ha apuntado Valcarce, "exige capacidades de integración, certificación, gestión de programas y sostenimiento a largo plazo".

Unas capacidades que "solo se pueden prestar con empresas con experiencia contrastada en gestión de grandes programas", como es el caso de Indra, participada por el Estado a través de la SEPI.