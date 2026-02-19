España y Turquía lideran misiones anfibias en el Báltico: drones Bayraktar, vehículos Zaha y helicópteros Seahawk

Las claves nuevo Generado con IA España y Turquía lideraron una compleja operación anfibia de la OTAN en el mar Báltico, integrando fuerzas navales, aéreas y de operaciones especiales. El ejercicio incluyó el uso del dron Bayraktar TB‑3 turco para vigilancia y adquisición de objetivos en tiempo real, además de cazas Eurofighter alemanes y helicópteros Seahawk. Infantes de marina turcos, apoyados por vehículos anfibios ZAHA, consolidaron la cabeza de playa mientras se realizaron descensos en fast-rope y apoyo aéreo cercano. Se simuló una operación de interdicción marítima con abordaje de la fragata alemana FGS 'Brandenburg', demostrando la capacidad de la OTAN para controlar situaciones en alta mar.

El mar Báltico ha sido escenario de una de las demostraciones más completas de las capacidades anfibias y de operaciones especiales de la OTAN en los últimos años. En el marco del ejercicio Steadfast Dart 26, España y Turquía han asumido el liderazgo de una compleja operación combinada, que evidenció la proyección de poder marítimo aliado y la integración multidominio entre fuerzas navales, aéreas y de operaciones especiales.

La maniobra, desarrollada en el área militar de instrucción de Putlos (Alemania), reunió a 15 buques de seis naciones, bajo el control operativo del Mando del Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada (MCC), actualmente liderado por el Cuartel General Marítimo Español (SPMARFOR), embarcado en el buque de asalto anfibio ‘Castilla’.

A esta estructura se ha unido el Mando del Componente de Operaciones Especiales (SOCC), igualmente bajo liderazgo español, lo que consolidó el papel de España como potencia coordinadora dentro del esquema de mando aliado.

La fase principal del ejercicio ha consistido en un desembarco anfibio que comenzó con el lanzamiento de un dron Bayraktar TB‑3 desde el TCG ‘Anadolu’, buque insignia turco y gemelo del español ‘Juan Carlos I’.

Este vehículo aéreo no tripulado ha proporcionado vigilancia, inteligencia y adquisición de objetivos en tiempo real, transmitiendo a los mandos aliados información esencial sobre amenazas simuladas en la costa alemana, según han detallado este jueves desde el Estado Mayor de la Defensa a través de un comunicado.

Operaciones anfibias en Alemania EMAD

Tras la detección de los blancos hostiles por el UAV, cazas Eurofighter alemanes han ejecutado ataques de precisión sobre los objetivos designados. Simultáneamente, equipos del SOCC español han realizado una inserción subacuática para neutralizar artefactos explosivos simulados en la zona de desembarco, garantizando la seguridad de la fuerza principal.

Minutos después, operadores españoles y turcos han efectuado descensos en fast‑rope desde helicópteros Seahawk, mientras helicópteros de ataque de Turquía han proporcionado apoyo aéreo cercano.

Operaciones anfibias en Alemania EMAD

Los infantes de marina turcos, apoyados por vehículos anfibios de asalto ZAHA, consolidaron la cabeza de playa y establecieron un perímetro operativo, demostrando una coordinación fluida entre plataformas aéreas, navales y terrestres.

La maniobra se reforzó con el despliegue simultáneo de lanchas de desembarco que ampliaron la zona asegurada, resaltando la capacidad de la ARF (Allied Reaction Force) de desplegar fuerzas rápidamente y recuperar efectivos con igual eficiencia una vez cumplida la misión.

Interdicción marítima

Tras el desembarco, la atención se ha centrado en una Operación de Interdicción Marítima conducida por una Unidad Marítima de Operaciones Especiales (SOMTU) del SOCC. Empleando el buque ‘Castilla’ como plataforma de proyección, el ejercicio ha simulado la interceptación y abordaje no cooperativo de la fragata alemana FGS ‘Brandenburg’, empleada como "buque objetivo".

El equipo de abordaje, insertado desde helicóptero, ha logrado asegurar la nave y controlar sus áreas críticas en pocos minutos, ejecutando inspecciones, toma de pruebas y procedimientos de control que reproducen los protocolos reales de una interdicción marítima internacional.

Operaciones anfibias en Alemania EMAD

Esta acción ha corroborado la capacidad de la OTAN para hacer cumplir el derecho marítimo y la libertad de navegación, incluso ante escenarios de amenaza híbrida o actividades ilícitas en alta mar.

El liderazgo español en esta edición del Steadfast Dart refuerza su peso dentro de la estructura aliada. Además del ‘Castilla’, participaron las fragatas ‘Cristóbal Colón’, ‘Almirante Juan de Borbón’ y el BAC ‘Patiño’, junto a unidades aliadas como la ‘Commandant Blaison’ francesa, las alemanas ‘Brandenburg’ y ‘Schasen’, y buques del Grupo Naval Permanente nº1 de la OTAN (SNMG1), bajo el mando del contraalmirante español Joaquín Ruiz Escagedo.

Por segunda vez consecutiva, España ejerce el Mando del Componente de Operaciones Especiales (SOCC), dirigido por el general de división Ángel Ramón Herrezuelo Pérez, que agrupa medios del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio, con sus respectivos elementos de helicópteros, logística y mando y control.