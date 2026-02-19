EM&E Group invertirá 25 millones en Paterna para construir una planta fotónica destinada a defensa y espacio

Frente a la microelectrónica tradicional, los componentes fotónicos permiten transportar y procesar información con mayor velocidad. EM&E

La carrera por asegurar tecnologías críticas en el ámbito de la defensa y el espacio suma un nuevo capítulo industrial en la Comunitat Valenciana.

EM&E Group ha anunciado una inversión de 25 millones de euros para instalarse en Paterna, donde desarrollará y fabricará componentes fotónicos avanzados destinados a los sectores espacial, de seguridad, defensa y aeronáutica.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en el Parc Tecnològic, entrarán en funcionamiento en los próximos meses. Con una superficie de 2.000 metros cuadrados, albergarán la división industrial de DAS Photonics, integrada en la filial de electrónica del grupo, EM&E Electronics.

La fotónica —tecnología basada en la generación, manipulación, transmisión y detección de luz— es hoy un pilar silencioso de las comunicaciones seguras, los sensores avanzados, los sistemas de guerra electrónica y las arquitecturas espaciales.

Frente a la microelectrónica tradicional, los componentes fotónicos permiten transportar y procesar información con mayor velocidad, menor latencia y alta inmunidad a interferencias electromagnéticas, una ventaja decisiva en entornos operativos complejos.

La nueva planta de Paterna producirá componentes que hasta ahora no se fabricaban en España, cerrando una brecha industrial clave para la autonomía estratégica del país.

Estará dedicada a la fabricación de semiconductores fotónicos discretos de altas prestaciones, capaces de generar, manipular, transmitir y detectar luz para aplicaciones en procesamiento de datos, energía y comunicaciones seguras.

En un contexto europeo marcado por la dependencia exterior en tecnologías críticas, la iniciativa se alinea con los esfuerzos por reforzar la base tecnológica e industrial de defensa.

En palabras de Fidel Rodríguez, CEO de EM&E Electronics y DAS Photonics, el proyecto permitirá “desarrollar una tecnología tan estratégica en el siglo XXI como es la fotónica” y dotar a España de "soberanía tecnológica nacional en un ámbito crítico”.

Empleo cualificado y polo tecnológico

El plan, ya presentado al Ayuntamiento de Paterna, contempla la creación de 100 nuevos puestos de trabajo, con la incorporación de las primeras 50 personas este verano.

Se trata, previsiblemente, de empleo altamente cualificado vinculado a ingeniería, fabricación avanzada y procesos de alta precisión, reforzando el ecosistema tecnológico local.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que la llegada del grupo consolida al municipio "como uno de los principales polos tecnológicos e industriales de la Comunitat Valenciana y de España".

La elección del Parc Tecnològic —donde conviven empresas innovadoras y centros de I+D— refuerza la estrategia de concentración de capacidades en torno a tecnologías duales, con aplicación tanto civil como militar.

La inversión de EM&E Group trasciende la dimensión local. En un escenario geopolítico tensionado, donde la resiliencia de las cadenas de suministro es ya un factor de seguridad nacional, disponer de capacidad propia en semiconductores fotónicos supone reducir vulnerabilidades y acelerar ciclos de desarrollo en programas de defensa y espacio.