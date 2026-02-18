Polonia prohíbe la circulación y el acceso de vehículos chinos en instalaciones militares por riesgo de ciberespionaje

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha confirmado la orden que prohíbe el acceso de vehículos de fabricación china a las instalaciones militares protegidas y restringe su circulación en las inmediaciones de bases y cuarteles.

La medida, explicó, fue propuesta por el jefe del Estado Mayor General, Wiesław Kukuła, y tiene como objetivo reducir el riesgo de ciberespionaje y evitar posibles filtraciones de información sensible a través de los sistemas electrónicos integrados en esos vehículos.



Así lo afirmó Kosiniak-Kamysz en una rueda de prensa donde calificó la medida de “justificada”, al considerar que “responde a una tendencia global en materia de seguridad”, y recordó que “la propia China ha prohibido la entrada de vehículos eléctricos estadounidenses en las instalaciones de sus fuerzas armadas”.

El general Wiesław Kukuła lleva tiempo expresando su preocupación acerca de los "riesgos sobre la integración de sistemas digitales en los vehículos modernos" chinos.



Según Kukuła, los sensores, cámaras y dispositivos GPS de estos automóviles podrían "ser utilizados por servicios de inteligencia extranjeros para crear mapas de las instalaciones, fotografiarlas o incluso rastrear a los soldados".



El Servicio de Protección Estatal (SOP), que se ocupa de la custodia de personalidades políticas, ya ha introducido una prohibición similar recientemente, y la Policía polaca analiza en qué medida debe implementarla también en sus instalaciones.



La normativa afecta a todos los vehículos chinos y, además, exige que los dueños de vehículos de cualquier marca desconecten los localizadores y dispositivos de grabación antes de acceder a una instalación militar.



En el caso de visitantes, se podrá además escoltar al vehículo mientras permanezca dentro o cerca de los acuartelamientos.



Polonia se une así a otros países que han adoptado restricciones similares, como el Reino Unido, que desde abril de 2025 prohíbe aparcar vehículos eléctricos chinos a menos de tres kilómetros de bases militares sensibles.

En Estados Unidos se ha vetado el uso de fondos federales para la compra de flotas de vehículos hechos en China, según la agencia PAP.