Margarita Robles reafirma en Ramstein el compromiso de España con la seguridad aérea de la OTAN

Margarita Robles en su visita el Cuartel General del Mando Aéreo Aliado de la OTAN MDE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó este miércoles el compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con la defensa aérea de la OTAN, materializado en el despliegue de cazas en el marco de las misiones de Policía Aérea en el flanco este y las baterías de antimisiles en Letonia y Turquía.

Así lo destacó Robles durante su visita al Cuartel General del Mando Aéreo Aliado (Aircom) en la Base Aérea de Ramstein (Alemania), el centro neurálgico responsable del Poder Aéreo y Espacial de la OTAN.

La ministra, acompañada por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, y el comandante del Mando de Operaciones, teniente general José Antonio Agüero Martínez, mantuvo un encuentro con el comandante del Mando Aéreo Aliado, el teniente general de la Fuerza Aérea de EEUU Jason T. Hinds.

En la reunión Hinds y Robles destacaron el esfuerzo español en las misiones de Policía Aérea en los Países Bálticos, Bulgaria y Rumanía, así como el despliegue estratégico de la batería Patriot en la base aérea de Incirlik (Turquía) y la batería Nasams en la base aérea de Lielvarde (Letonia).

El general Hinds también ha destacado la excelencia y profesionalidad de los militares españoles destinados en su cuartel general, y ha compartido con la ministra Robles su preocupación, no sólo por la amenaza en el flanco Este de la Alianza, sino también por la situación en África, coincidiendo en que los retos de seguridad en ambos escenarios son muy importantes.

La ministra visitó también el Centro de Operaciones de Defensa de Misiles Balísticos, componente clave de la Defensa Aérea y de Misiles Integrada de la OTAN.

Allí recibió una presentación sobre las capacidades de la Alianza para detectar y neutralizar amenazas balísticas, garantizando la protección del territorio y las poblaciones aliadas, en la que juegan un papel clave los destructores de EEUU con base en Rota.

Durante su visita, Robles mantuvo un encuentro con el personal militar español destacado en el cuartel general de Aircom, integrado actualmente por 29 efectivos —24 hombres y 5 mujeres—, a los que les ha agradecido su profesionalidad y esfuerzo diario.

También ha subrayado que "su labor en Ramstein es fundamental para proyectar la imagen de España como un aliado serio, fiable y comprometido con la estabilidad euroatlántica".

La base de Ramstein

Nacida en plena Guerra Fría, la base de Ramstein, construida a principios de los años 50 del siglo pasado, llegó a convertirse en la mayor Base Aérea de EEUU en Europa. Desde 1974 alberga cuarteles generales de la Alianza y ha protagonizado una transformación acorde con la evolución del contexto geopolítico y de seguridad en Europa.

El Aircom emplazado en Ramstein actúa como autoridad central para la planificación, dirección y ejecución de operaciones aéreas y espaciales en apoyo de los objetivos de la Alianza.

Para ello, cuenta con tres centros de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOCs), siendo uno de ellos el ubicado en Torrejón, responsable del flanco sur, otro en Uedem (Alemania) y un tercero abierto en octubre de 2025 en Bodø (Noruega).

Este mando global integra hoy dominios impensables hace unas décadas, como el espacio o la defensa contra misiles, abarcando un área de responsabilidad que se extiende desde el Ártico hasta el Mediterráneo y desde el Atlántico al Mar Negro.