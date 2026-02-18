Indra y la italiana Leonardo unen fuerzas de cara a futuros proyectos de ciberdefensa a nivel europeo y de la OTAN

Leonardo aporta experiencia en ciberseguridad y resiliencia digital con su Centro Global de Ciberseguridad, mientras que Indra suma su ecosistema de innovación IndraMind, especializado en seguridad y guerra híbrida.

Indra y Leonardo han dado un paso decisivo para reforzar la cooperación industrial europea en materia de ciberdefensa. Ambas compañías firmaron este miércoles en Roma un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de ampliar su alcance internacional en Europa, la OTAN y otros mercados estratégicos de alto potencial.

El acuerdo fue rubricado por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, y por el consejero delegado y director general de Leonardo, Roberto Cingolani, en un acto celebrado en la sede central de la firma italiana.

Esta alianza sienta las bases para una colaboración más profunda en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas que fortalezcan la protección de instituciones públicas, infraestructuras críticas y organizaciones estratégicas frente a amenazas cada vez más complejas, según ha detallado la empresa trasalpina a través de un comunicado.

De esta manera, ambas empresas impulsarán la innovación, la formación especializada y la provisión de servicios gestionados de ciberdefensa para actores tanto públicos como privados, contribuyendo así a elevar la resiliencia digital de Europa.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que este tipo de acuerdos "regulan y aceleran la cooperación industrial europea con una gobernanza clara", lo que permite ofrecer propuestas conjuntas más flexibles y una ejecución rigurosa de los proyectos.

Además, ha subrayado la importancia de construir cadenas de valor soberanas, abiertas e interoperables que preserven el conocimiento crítico y la propiedad tecnológica dentro de la Unión Europea.

"Con centros de operaciones interconectados, intercambio de inteligencia avanzada sobre amenazas y entornos de formación en ciberdefensa, podemos convertir la colaboración en autonomía estratégica y disuasión eficaz", ha afirmado Escribano.

Por su parte, de los Mozos ha señalado que la alianza con Leonardo "permitirá acelerar la innovación y lanzar soluciones que refuercen la resiliencia digital de sistemas y operaciones", al tiempo que contribuirá a consolidar el liderazgo europeo en ciberdefensa.

A su juicio, este acuerdo representa un avance clave para proyectar las capacidades europeas hacia otros mercados internacionales y fortalecer la respuesta común frente a los desafíos del ciberespacio.

Cingolani, por otro lado, ha incidido en la necesidad de integrar esfuerzos en un contexto global donde las amenazas digitales evolucionan constantemente. "En un panorama tecnológico fragmentado, la defensa europea debe innovar, anticiparse y cooperar", ha afirmado.

En este sentido, el empresario italiano ha remarcado que la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental del plan industrial de Leonardo, que busca generar tecnologías avanzadas y soberanas con un claro propósito: proteger a las personas, las instituciones y las infraestructuras críticas.

Mediante este acuerdo, Leonardo aportará su amplia experiencia en ámbitos como Ciberseguridad y Resiliencia, Seguridad Digital, Comunicaciones de Misión Crítica y soluciones en la nube, apoyándose en su Centro Global de Ciberseguridad, una infraestructura basada en inteligencia artificial que ofrece protección a misiones cibernéticas de alto nivel.

Mientras que Indra contribuirá con su ecosistema de innovación IndraMind, que agrupa a más de 3.000 profesionales especializados en afrontar los retos de la guerra híbrida, la protección de infraestructuras y la seguridad digital mediante soluciones tecnológicas duales.

Estas capacidades permiten garantizar tanto una ventaja operativa en escenarios críticos como una robusta capacidad de disuasión.