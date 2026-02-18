España afianza su papel de referencia en Operaciones Especiales de la OTAN en el 'Steadfast Dart 26'

Personal español de operaciones especiales esperando la extracción en cubierta de barco. Emad

Las claves nuevo Generado con IA España consolida su liderazgo en la OTAN al constituir el nuevo Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC) durante el ejercicio Steadfast Dart 26 en Alemania y el mar Báltico. El contingente español, bajo el mando del general Ángel Ramón Herrezuelo Pérez, ha alcanzado la plena operatividad en los dominios terrestre, marítimo y aéreo. Las unidades españolas realizan actividades conjuntas con fuerzas aliadas, destacando evacuaciones médicas aéreas, operaciones de interdicción marítima y apoyo aéreo cercano. España aprovecha el ejercicio para impulsar la innovación y colaboración tecnológica, priorizando sistemas UAS, C-UAS y soluciones avanzadas de mando y control.

España refuerza su papel de liderazgo en el ámbito de las Operaciones Especiales de la OTAN tras constituir oficialmente el nuevo Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC) de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) durante el ejercicio Steadfast Dart 26, que se desarrolla en Alemania y en las proximidades del mar Báltico.

Bajo el mando del general Ángel Ramón Herrezuelo Pérez, el contingente español ha alcanzado la plena operatividad en los dominios terrestre, marítimo y aéreo, consolidando su posición como referente aliado en este tipo de operaciones.

Las Fuerzas Armadas españolas asumen un papel protagonista en el Steadfast Dart 26, el mayor ejercicio multidominio de la OTAN en 2026 y confirman su papel decisivo en las misiones de alta exigencia y rápida respuesta que configuran el futuro de la defensa aliada.

En esta edición, España renueva y refuerza su compromiso aliado con un despliegue que integra por primera vez, en un entorno plenamente multidominio, todos los componentes de Operaciones Especiales de la Alianza.

Hace dos años, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) ya había sido designado para liderar el Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC) de la Fuerza de Reacción Aliada.

Personal realizando extracción de heridos. Emad

Ahora, con una estructura ampliada y nuevas capacidades, España vuelve a situarse al frente de este mando estratégico, consolidando su papel de referencia dentro del entorno OTAN.

El SOCC español se estructura en un Cuartel General, que coordina diversos grupos especializados: un Special Operations Land Task Group (SOLTG), un Special Operations Maritime Task Group (SOMTG), equipos Special Operations Air-Land Integration (SOALI) y una Special Operations Air Task Unit Rotary Wing (SOATU RW).

A ello se suman los elementos de apoyo logístico y de mando y control necesarios para garantizar la operatividad conjunta.

Tras la fase de despliegue inicial, el Mando ha alcanzado la disponibilidad operativa plena, un hito que refuerza las capacidades de respuesta rápida de la ARF.

En la siguiente fase del ejercicio, las unidades españolas participan en actividades de adiestramiento multinacional, en las que la interoperabilidad y la integración con los demás mandos aliados juegan un papel esencial.

Las condiciones meteorológicas, marcadas por las bajas temperaturas y la humedad del Báltico, están obligando a los equipos a adaptar en tiempo real sus procedimientos, reforzando el carácter flexible y versátil de las Operaciones Especiales.

Integración aliada y capacidades multidominio

Durante el Steadfast Dart 26, las unidades españolas de Operaciones Especiales participan en un amplio abanico de actividades conjuntas que ponen a prueba su interoperabilidad con los aliados.

Los equipos del SOATU RW ejecutan evacuaciones médicas aéreas junto a fuerzas italianas y checas, mientras el SOMTG desarrolla operaciones de interdicción marítima coordinadas con plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) turcas, capacidades aéreas del Mando Componente Marítimo y sistemas satelitales de la OTAN.

En el ámbito terrestre, el SOLTG perfecciona procedimientos de inserción en helicóptero y técnicas de explotación técnica de evidencias, esenciales en misiones de reconocimiento y captura de objetivos de alto valor.

Por su parte, los equipos JTAC del Mando Componente de Operaciones Especiales llevan a cabo acciones de apoyo aéreo cercano, empleando medios aéreos nacionales desplegados en Lituania y reforzando la coordinación multinacional en el dominio aéreo.

Innovación e industria

Paralelamente al desarrollo del ejercicio, el Mando español está aprovechando este despliegue para explorar nuevas oportunidades de innovación y colaboración tecnológica con la industria civil.

Entre los ámbitos prioritarios destacan los sistemas UAS y C-UAS, las soluciones de mando y control (C2) y el planeamiento integrado multidominio.

Estas líneas de experimentación refuerzan el objetivo estratégico del MCOE de situar a España entre los países aliados con mayor capacidad de integración tecnológica en Operaciones Especiales.