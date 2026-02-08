"La inversión en Defensa ha venido para quedarse": Robles reivindica la fortaleza de la industria española en Riad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita al stand de Navantia en Riad MDE

“La inversión en Defensa ha venido para quedarse”. Con esta afirmación, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este domingo la apuesta del Gobierno por el sector militar-industrial durante su participación en la World Defence Show, celebrada en Riad (Arabia Saudí).

Robles ha destacado el alto nivel de competitividad y capacidad tecnológica que, a su juicio, sitúan a la industria española de defensa entre las más avanzadas y preparadas para competir en el mercado internacional.

En este encuentro internacional, donde acuden los principales actores del sector, España se presenta —en palabras de Robles— como un país con empresas “cuya calidad y potencial está fuera de toda duda”.

Asimismo, la ministra recordó que “tenemos que ser capaces de aprovechar la coyuntura internacional actual para que nuestra industria crezca, genere empleo, oportunidades y sigamos avanzando y posicionando a España como referencia en el sector”.

Durante su visita a los expositores españoles, Robles recorrió los espacios de compañías como Navantia o Sener, donde mostró una vez más su respaldo a la labor de la industria nacional.

En ese contexto, señaló que “el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa es el ejemplo claro del compromiso del ministerio con la paz, con los países aliados y con nuestras empresas”.

La ministra Margota Robles, junto al teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la industria de Defensa del Ministerio de Defensa. MDE

La presencia de España en esta feria internacional refuerza la imagen del país como un socio estratégico en innovación, sostenibilidad y cooperación en materia de defensa, en un momento en el que el sector busca consolidarse en los grandes mercados internacionales.

En su visita, la titular española ha sido testigo del reconocimiento del que goza la producción, la investigación y el desarrollo de proyectos españoles en Arabia Saudí, donde Robles ha enfatizado la importancia de las nuevas tecnologías, la ciberseguridad, el espacio y la inteligencia artificial para hacer frente a nuevas amenazas.

80 países y 925 expositores

En la tercera edición de esta feria, organizada por la General Authority for Military Industries (GAMI) de Arabia Saudí, participan más de 80 países y 925 expositores internacionales.

Arabia Saudí es un mercado prioritario para la industria española, con una balanza comercial positiva para España en el sector.

Así, cabe destacar proyectos de colaboración en el sector naval con Navantia (corbetas y fragatas), en el aéreo con Airbus DS (mantenimiento de flotas y aviones de transporte) y en tecnología de radares y guerra electrónica con Indra.

También se deben mencionar las iniciativas desarrolladas con Oesía, multinacional española de ingeniería digital e industrial de uso dual.

Además, empresas como Escribano M&E e Instalaza mantienen acuerdos para la fabricación y desarrollo de sistemas de armas y municiones en suelo saudí.