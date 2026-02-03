Noruega elige el lanzacohetes surcoreano Chunmoo como sistema de artillería de larga distancia para el Ártico

El Chunmoo puede lanzar cohetes y misiles de hasta 290 km de alcance, con alta precisión y capacidad para atacar objetivos estratégicos en territorio adversario.

El sistema Chunmoo está adaptado para operar en condiciones árticas y es totalmente interoperable con la infraestructura de defensa noruega y de la OTAN.

El contrato firmado con Hanwha Aerospace incluye 16 vehículos lanzadores, misiles guiados y soporte logístico, con un presupuesto de 1.600 millones de euros.

Noruega ha elegido el lanzacohetes surcoreano K239 Chunmoo como su nuevo sistema de artillería de largo alcance para el Ártico.

Las Fuerzas Armadas de Noruega incorporarán el lanzador de cohetes K29 Chunmoo, la alternativa surcoreana al HIMARS de Lockheed Martin.

Hanwha Aerospace ha firmado su primer contrato con el país europeo, miembro de la OTAN, para proporcionar esta capacidad de artillería de largo radio, con alcances que pueden llegar a los 290 kilómetros.

El acuerdo se ha rubricado entre la compañía surcoreana y la Agencia Noruega de Material de Defensa con un presupuesto de, aproximadamente, 1.600 millones de euros.

En total, Hanwha Aerospace entregará 16 vehículos de lanzamiento Chunmoo, un paquete de misiles guiados y soporte logístico integrado.

"La selección del sistema Chunmoo es el resultado de casi una década de cooperación entre Hanwha Aerospace y las Fuerzas Armadas de Noruega", según han indicado en una nota de prensa.

La relación entre la Agencia Noruega y la compañía coreana comenzó en 2017 con la firma del contrato para 52 obuses autopropulsados K9 VIDAR y 14 vehículos de reabastecimiento de munición K10.

"El marco de rendimiento y logística establecido de la flota K9 sirvió como referencia técnica principal para la introducción del sistema Chunmoo", han apuntado.

El Ministerio de Defensa español, a través del programa de adquisición de obuses autopropulsados ( ATP) de cadenas adjudicado a la UTE de Indra y EM&E, también tiene previsto elegir el K9 como plataforma.

Asimismo, para satisfacer las necesidades particulares de Noruega, el sistema se ha optimizado para garantizar su fiabilidad en entornos árticos, incluyendo temperaturas extremadamente bajas y terrenos nevados.

Lanzacohetes K239 Chunmoo Hanwha Aerospace

"Está diseñado para ser totalmente interoperable con la infraestructura de defensa y los sistemas de control de fuego existentes en Noruega".

La integración dentro de los sistemas noruegos es un punto muy importante desde el prisma tecnológico, ya que puede igualmente trabajar en red con los sistemas del resto de países de la OTAN.

Con la firma de este contrato, la base de usuarios del sistema Chunmoo se amplía en Europa, donde ya está presente en Polonia y Estonia, pero no explican qué grado de colaboración y participación tendrá la industria del país europeo.

Hanwha Aerospace también planea "fortalecer activamente su asociación con la industria noruega ampliando la cooperación multifacética, incluido el desarrollo conjunto o las pruebas locales".

Sistema lanzacohetes

Como sistema de artillería, el Chunmoo puede disparar cohetes guiados y no guiados de 239 milímetros con alcances que superan los 80 kilómetros.

Está especializado en ataques de supresión de área y de precisión contra objetivos de alto valor. Asimismo, el lanzador también es compatible con munición de 400 milímetros, como el CTM-290, que proporcionan ataques de precisión con un rango de aproximadamente 290 kilómetros.

Estos misiles están equipados con navegación GPS e inercial, lo que permite su vuelo en entornos electromagnéticamente comprometidos como en los que deben trabajar las municiones ucranianas.

La alta precisión que alcanza le confiere capacidad de ataque contra puestos de mando, centros logísticos, defensas antiaéreas y otros objetivos sensibles.

En la versión en servicio en Corea del Sur, el Chunmoo también se ha desplegado con capacidad de lanzamiento de municiones de 131 y 230 milímetros, destacando su flexibilidad a la hora de operar con diferentes cohetes.

"Esta es una inversión estratégicamente importante que fortalecerá nuestra defensa nacional y proporcionará al Ejército noruego un poder de combate significativamente mayor", ha asegurado Tore O. Sandvik, ministro de Defensa de Noruega.

"El fuego de precisión de largo alcance sirve como elemento disuasorio debido a su capacidad de atacar objetivos en el interior del territorio adversario, si fuera necesario", ha explicado.

En España, este sistema lo representa el SILAM, uno de los afectados por el embargo de importaciones de material militar israelí, que deberá ir tomando forma a lo largo de este 2026 con la unión de Rheinmetall y EM&E como principales actores.

"Basándonos en las ofertas que recibimos, nuestra evaluación es que el sistema Chunmoo de Hanwha proporciona a las Fuerzas Armadas Noruegas la mejor combinación de rendimiento, coste y capacidad de entrega", ha declarado en esta ocasión Gro Jære, director general de la Agencia Noruega de Material de Defensa.

Asimismo, Jære ha explicado que su trabajo dentro de este programa de adquisición "ha demostrado que adquirir un sistema completo con lanzadores y misiles de un único proveedor es más rápido, menos costoso y conlleva un riesgo significativamente menor que si asumiéramos esta responsabilidad nosotros mismos":