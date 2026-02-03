EEUU aprueba la venta a Arabia Saudí de 730 misiles Patriot PAC-3 MSE, la versión más avanzada del interceptor

La operación incluye apoyo logístico, sistemas de control, repuestos y asistencia técnica, consolidando la modernización y mantenimiento del escudo antimisiles saudí.

Arabia Saudí, uno de los mayores operadores mundiales del sistema Patriot, utilizará estos misiles para proteger infraestructuras críticas y mantener su defensa frente a ataques con misiles y drones.

El Patriot PAC-3 MSE es la versión más avanzada del sistema, con mayor alcance, altitud y precisión en la interceptación de amenazas aéreas.

EEUU aprueba la venta de 730 misiles Patriot PAC-3 MSE a Arabia Saudí por 9.000 millones de dólares, reforzando su cooperación militar.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha aprobado una importante Venta Militar Extranjera (FMS, por sus siglas en inglés) al Reino de Arabia Saudí, que marca un nuevo hito en la cooperación militar entre ambos países.

A través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), Washington ha notificado al Congreso la posible transferencia de 730 misiles Patriot PAC-3 MSE por aproximadamente 9.000 millones de dólares (7.600 millones de euros).

La operación, una de las más relevantes de los últimos años en materia de defensa aérea, refuerza la posición de Riad como uno de los principales operadores del sistema Patriot a nivel mundial y consolida a la monarquía árabe como un aliado estratégico clave en la seguridad del Golfo.

El sistema Patriot PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) representa la versión más avanzada del interceptor desarrollado por Lockheed Martin y utilizado actualmente por las fuerzas estadounidenses y varios aliados.

Se trata de un misil diseñado para la interceptación cinética, basado en el principio de impacto directo, en lugar de la detonación por fragmentación empleada en versiones anteriores como el PAC-2. Esta característica le permite destruir blancos con precisión milimétrica mediante la energía del impacto, alcanzando velocidades y maniobrabilidad superiores en la fase terminal.

La variante MSE incorpora un motor cohete sólido de doble pulso de mayor tamaño, lo que amplía significativamente su alcance y altitud de intercepción. Además, su guía y sistema de control mejorado, junto con un software avanzado resistente a contramedidas electrónicas, permite su integración perfecta en las modernas redes de defensa aérea y antimisiles.

Estas capacidades son especialmente valiosas para un país como Arabia Saudí, cuya vasta extensión territorial y dispersión de infraestructuras críticas requieren una cobertura amplia y flexible.

Batería Patriot Raytheon

Arabia Saudí opera, actualmente, 108 lanzadores de largo alcance M902 Patriot PAC-3, distribuidos en baterías desplegadas en todo el país. Según datos de The Military Balance 2025, este despliegue convierte a Arabia Saudí en uno de los mayores usuarios del sistema Patriot fuera de Estados Unidos.

Las baterías se concentran en áreas estratégicas: la región oriental del país, centro de su industria petrolera; el sur, vulnerable a ataques transfronterizos con misiles y drones; y los principales centros urbanos y bases militares.

Refuerzo de capacidades

Durante la última década, las fuerzas saudíes han utilizado activamente sus sistemas Patriot en escenarios de combate reales, interceptando proyectiles balísticos y drones en un contexto regional extremadamente volátil.

Mantener un inventario robusto de misiles resulta esencial para garantizar la defensa frente a ataques de saturación o amenazas simultáneas, una posibilidad cada vez más probable en los conflictos modernos.

La adquisición incluye mucho más que los 730 misiles PAC-3 MSE. El paquete aprobado contempla kits de conversión de lanzadores, sistemas de apoyo logístico automatizados, equipos de telemetría, repuestos, manuales técnicos y software clasificado, además de asistencia por parte de contratistas estadounidenses y personal del gobierno.

Esto indica que la venta no se limita a un simple suministro de material, sino que forma parte de una estrategia de mantenimiento y modernización continuada del sistema Patriot en Arabia Saudí.

Ensayo de lanzamiento de misiles Patriot Ejército de Tierra

Desde el punto de vista político, la operación refuerza la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí, un vínculo que, aunque complejo, sigue siendo central para los intereses de Washington en Oriente Medio.

La valoración oficial del Departamento de Estado es clara: la venta "promueve los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer la defensa de un importante aliado no perteneciente a la OTAN".

En este sentido, Washington considera que una Arabia Saudí mejor defendida contribuye a la estabilidad regional y protege infraestructuras energéticas vitales para el mercado global.

El refuerzo del escudo antimisiles saudí también encaja en la política del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que busca una mayor integración de las capacidades de defensa aérea de los socios del Golfo.

Al dotar a Arabia Saudí de interceptores MSE, la Casa Blanca consolida una red regional de defensa escalonada capaz de hacer frente a misiles balísticos y drones de nueva generación, complementando las fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.