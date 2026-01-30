Aterrizan en la Base de Morón cazas de guerra electrónica y aviones cisterna de EEUU en plena escalada con Irán

Estados Unidos ya mantiene en la región un portaviones, cinco destructores, dos submarinos, cazas F-15 y Growler, además de refuerzos antiaéreos y la inminente llegada de cazas F-35.

Los aviones partieron desde la Estación Naval de Oceana en Virginia y, tras cruzar el Atlántico, eligieron Morón como destino final en lugar de la Base Naval de Rota.

El despliegue forma parte de una operación militar de EE.UU. que incluye efectivos navales, terrestres y aéreos, preparándose para un posible ataque en los próximos días.

Cazas de guerra electrónica EA-18G Growler y aviones cisterna estadounidenses han aterrizado en la Base de Morón en plena escalada de tensión con Irán.

La operación militar de Estados Unidos sobre Irán parece inminente. El Pentágono ha desplegado a la zona una importante cantidad de efectivos navales, terrestres y aéreos que, según parece, se preparan para un ataque en los próximos días.

En medio de esta movilización a gran escala, la Base Aérea de Morón vuelve a ser un enclave estratégico para la proyección de fuerza de Estados Unidos.

De hecho, hace escasas horas, en las instalaciones sevillanas han aterrizado, al menos, dos formaciones de cazas EA-18G Growler de guerra electrónica compuestas por tres cazas cada una y cuatro aviones cisterna KC-46A Pegasus.

La travesía comenzó en la Estación Naval de Oceana, un complejo militar en Virginia a orillas del océano Atlántico, a eso del mediodía (hora española).

Durante el cruce del océano Atlántico, los aviones cisterna proporcionaron a los cazas combustible para completar el vuelo.

Los indicativos que utilizaron fueron TABOR51 y TABOR61 para las formaciones de los cazas y GOLD31 GOLD32, GOLD41 y GOLD42 para los citados aviones tanker.

El plan de vuelo original de los Growler era volar a la Base Naval de Rota, según se ha podido saber por la grabación entre aeronave y la torre de control en Oceana, pero finalmente terminaron su navegación en Morón.

Vuelo de las aeronaves Itamilradar

Una de las posibilidades es que la meteorología en las instalaciones gaditanas no fuera favorable y decidieran tomar como aeropuerto alternativo al aeródromo militar sevillano.

Si bien la realización de este tipo de vuelos es prácticamente algo rutinario para la Fuerza Aérea estadounidense, el momento que se vive actualmente en la región de Medio Oriente es crítico y, según apuntan desde el propio Pentágono, la situación parece ir en escalada.

Debido a esto, es posible que las aeronaves militares estadounidenses que se encuentran actualmente en Morón despeguen y pongan rumbo este próximamente para atravesar la península y cruzar el Mediterráneo.

Las aeronaves de guerra electrónica como los Growler son piezas clave para cualquier operación militar. Ya estuvieron hace unas semanas en la captura de Maduro en Caracas proporcionando apoyo al resto del despliegue.

Estos cazas son especialmente útiles para la supresión de sistemas de detección —como los radares— que son pilar básico de las defensas antiaéreas.

Que se sepa oficialmente, Estados Unidos ya ha desplegado a la región un portaviones con el grupo de ataque completo, cinco destructores, dos submarinos y un número indeterminado de cazas F-15 y Growler.

Además, también ha enviado un refuerzo de baterías antiaéreas y se espera la llegada de cazas F-35 en las próximas horas. Una formación de estos últimos han hecho una escala en Lajes en las últimas horas.