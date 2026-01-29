Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, nuevo miembro del comité de dirección de Indra

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, ha sido nombrado director de Indra Space y miembro del comité de dirección de Ángel Escribano. El nombramiento se produce tras la compra del 89,68% de Hispasat y el control de Hisdesat por parte de Indra, reforzando el área espacial del grupo. Indra Space integra las capacidades en comunicaciones espaciales civiles y militares de Hispasat, Hisdesat y Deimos. Panduro cuenta con 35 años de experiencia en telecomunicaciones y defensa, habiendo liderado transformaciones en ISDEFE y consolidado a Hisdesat en servicios satelitales gubernamentales.

Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, ha sido nombrado nuevo director de Indra Space, la filial espacial de la tecnológica, así como miembro del comité de dirección de Ángel Escribano. La decisión se ha tomado en el primer consejo de administración del año de Indra.

Su nombramiento como director de Indra Space fue adelantado a finales del mes de diciembre, cuando Indra cerró la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros. El acuerdo también permitió que Indra tomara el control de Hisdesat.

Hispasat e Hisdesat, junto a Deimos, otra compañía adquirida por Indra en 2024, forman Indra Space, que aglutina las capacidades del grupo en comunicaciones espaciales civiles y militares.

Panduro acumula alrededor de 35 años de experiencia en los sectores de las telecomunicaciones y la defensa. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, el directivo es diplomado en Alta Dirección por el IESE y en el Curso de Defensa Nacional por el Ceseden.

Ha liderado transformaciones de alto impacto, como la de ISDEFE, y ha consolidado Hisdesat como referente en servicios gubernamentales por satélite para defensa y seguridad.

En el plano profesional, Panduro ocupó el cargo de consejero delegado de Hisdesat y de Hispasat, siendo miembro del comité de dirección en esta última y ocupando los puestos de director comercial y de servicios.

Como CEO de Hispasat, impulsó la ampliación de la cadena de valor y la participación en el consorcio SpaceRise para el programa europeo IRIS².

