España recibe la aprobación de EEUU para la compra de 1.420 millones en sistemas y armas para la MLU de las F-100

El Departamento de Estado del país norteamericano ha informado de la aprobación de la posible venta por parte del Gobierno de España de sistemas para la modernización de mitad de vida (MLU) de las fragatas F-100 de la Armada.

Se trata del cauce convencional para que cualquier país adquiera material militar a Estados Unidos, de cuya gestión se encarga la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DCSA, por sus siglas en inglés).

Tal y como apuntan en una nota, el Gobierno de España ha solicitado la compra de cinco sistemas de combate AEGIS, seis procesadores digitales de señales, cinco sistemas de lanzamiento vertical MK 41 Baseline VIII y otros tantos radares de superficie de nueva generación.

El paquete incluye también otros artículos de defensa como sistemas de comunicaciones satelitales, receptores GPS, actualización de los tubos lanzatorpedos, sistema de armas de cañón Mk 45 Mod 2, consumibles y varios servicios de apoyo técnico y logístico.

"La venta propuesta apoyará la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN", afirman desde la Agencia dependiente del Departamento de Estado.

Asimismo, mencionan que se trata de "una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico de Europa".

También mencionan que estos sistemas mejorarán "la capacidad de España para hacer frente a las amenazas actuales y futuras al ofrecerle más flexibilidad y capacidad para contrarrestar las amenazas regionales y seguir mejorando la estabilidad en la región".

Por su parte, "el comprador utilizará los artículos y servicios para modernizar cinco fragatas de su flota equipadas con AEGIS, lo que mejorará su capacidad para llevar a cabo misiones de defensa e interoperar con los aliados de EEUU y la OTAN en la defensa antimisiles balísticos en el teatro de operaciones".

"España no tendrá dificultades para integrar este equipo y apoyo en sus Fuerzas Armadas", explican.

Este tipo de contratos son, realmente, una aproximación tanto en coste como en sistemas y servicios adquiridos finalmente por el cliente, por lo que ambos factores podrán cambiar de forma notable en los próximos meses.

Los contratistas principales que proporcionarán todos los equipos y la asistencia a la Armada española son: Lockheed Martin, RTX Corporation, Ultra Maritime Naval Systems and Sensors y General Dynamics.

"La implementación de la venta propuesta requerirá que el personal del Gobierno de los EEUU y de los contratistas visiten España de manera temporal en conjunto con los requisitos de supervisión y apoyo técnico al programa", indican.

En cuanto al papel de España, el Ministerio de Defensa y la Armada se encuentran trabajando en la planificación de la actualización de mitad de vida (MLU) de las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán.

Según la última información disponible, el coste total de esta actualización profunda de los sistemas alcanza los 3.200 millones de euros a repartir entre las 5 fragatas que conforman actualmente la flota del modelo.

Se espera que la primera embarcación entre en el astillero para esta MLU en 2028 y la última de ellas termine en 2035.