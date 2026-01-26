Robles critica a Trump por querer ser el "gendarme" del mundo y exige "respeto" para los militares caídos en Afganistán

Las claves nuevo Generado con IA La ministra Margarita Robles ha criticado a Donald Trump por querer ser el "gendarme internacional" y ha defendido la contribución de España a la OTAN. Robles ha señalado que España ha alcanzado el 2% del PIB destinado a defensa en 2025 y que se reconoce el esfuerzo y la participación en misiones internacionales. Ha pedido respeto para los 102 militares españoles fallecidos en Afganistán y ha recordado que España permaneció allí casi 20 años realizando importantes misiones. Sobre el posible envío de tropas a Groenlandia, Robles aboga por la vía diplomática y advierte que las amenazas entre aliados son "incomprensibles".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado este lunes contra Donald Trump por querer convertirse en el "gendarme internacional", y ha defendido la contribución de España a la OTAN, después de que el presidente de Estados Unidos volviera a arremeter contra España por no destinar el 5% del PIB a seguridad y defensa.

Así lo ha hecho en una entrevista concedida a Antena 3, donde ha lamentado algunas de las últimas acciones de Trump, como las amenazas a Groenlandia, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota.

"No puede ser que haya un presidente, aunque sea el presidente de Estados Unidos, país al que respetamos, queremos y apreciamos, que se pueda convertir en el gendarme internacional", ha señalado la ministra.

Sobre la contribución de España, Robles ha replicado a Trump que "le falta información" y le ha instado a preguntar a los dirigentes de países que acogen a tropas españolas desplegadas en el marco de la Alianza Atlántica, como Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía o Turquía, y si están agradecidos por la colaboración española.

Además, ha remarcado el "importantísimo esfuerzo" acometido en materia de inversión, habida cuenta de que España ha alcanzado el 2% del PIB destinado a defensa en 2025. Asimismo, ha recriminado a Trump sus "inaceptables" declaraciones en las que desestimaba la contribución de los aliados en Afganistán y le ha pedido "respeto" por los 102 militares fallecidos allí "cumpliendo con su obligación".

"No se puede decir frívolamente que los aliados no estuvieron", ha insistido, y ha recordado que España permaneció allí hasta el último momento, realizando evacuaciones. "España cumple, 175 muertos españoles (en misiones OTAN) ha habido", ha resumido la ministra.

España estuvo presente 19 años y cuatro meses en Afganistán, en una misión en la que participaron 27.100 militares. Durante casi 20 años en el país, perdieron la vida 102 hombres y mujeres: 96 militares, 2 guardias civiles, 2 policías nacionales y dos intérpretes.

Fue en enero de 2002 cuando el primer contingente de 350 militares españoles llegó al país centroasiático, tras los atentados de 11-S. España formó parte de tres misiones distintas: Libertad Duradera, ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) y Resolute Support (Apoyo Decisivo), las dos últimas bajo el mando de la OTAN.

Los soldados españoles llevaron a cabo más de 28.000 largas patrullas por la ruta ‘Lithium’, recorrieron unos tres millones de kilómetros, efectuaron 1.400 misiones de desactivación de explosivos y adiestraron a más de 13.000 militares afganos.

Envío de tropas a Groenlandia

Sobre el envío de tropas a Groenlandia, Robles se ha mostrado cautelosa sobre las decisiones que puedan tomarse, en el marco de las amenazas de Trump, y ha pedido sobre todo esperar a Dinamarca, "que es quien tiene que marcar la línea".

No obstante, ha puesto de relieve que "las vías diplomáticas son siempre las mejores" y ha puesto el foco en "la superioridad militar" de Estados Unidos, que es "tremenda". "Eso sería, por decirlo de alguna manera, el final de la Alianza Atlántica", ha agregado, incidiendo en que es "incomprensible" que un aliado amenace a otro.

Trump anunció un acuerdo con el jefe de la Alianza, Mark Rutte, del que aún se desconocen los términos. Pero Robles ha recordado que, en este marco, los aliados se inclinan más por conformar una misión integrada por tropas de los Estados aliados para velar por la seguridad del Ártico.