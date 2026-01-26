La industria espacial española participa en la misión Artemis II de la NASA con el lanzamiento de Orion

GMV aporta herramientas de gestión de anomalías y formación a astronautas en sistemas de monitorización, mientras HV Sistemas diseña y prueba los bancos de almacenamiento de consumibles del módulo de servicio.

La industria espacial española está participando en la misión Artemis II de la NASA a través del lanzamiento de la nave Orion, previsto para las primeras semanas de febrero, y que marca la etapa final de los preparativos de dicha misión.

En concreto, tal y como ha informado en un comunicado este lunes la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), el proyecto ha contado con la participación de cuatro empresas españolas pertenecientes a esta, Airbus, Alter, GMV y HV Sistemas.

Si todas las comprobaciones son correctas y se dan las condiciones necesarias, el cohete SLS con la nave Orion será lanzado a principios de febrero, enmarcado en la misión Artemis II, que busca trasladar a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente diez días a la Luna.

Será la primera prueba con pasajeros para volver a la Luna, después de aplicar lo aprendido en su misión predecesora Artemis I, que en 2022 realizó un vuelo de prueba sin tripulación.

En cuanto a la participación europea, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha suministrado el Módulo de Servicio Europeo (ESM) que proporcionará agua, aire, electricidad y una temperatura confortable a los astronautas durante el viaje.

En lo que respecta a las empresas españolas, desempeñan un papel "importante" en este proyecto. Además, por primera vez la NASA ha encargado a una empresa no estadounidense construir un elemento "crítico" para una misión de vuelo espacial humano de Estados Unidos.

Se trata de Airbus en Tres Cantos, que ha sido encargada de desarrollar las Unidades de Control Térmico (TCU) para el ESM de la nave.

Estas unidades son esenciales para garantizar la supervivencia de la tripulación ya que están encargadas de los sistemas de control térmico, así como del suministro de aire y agua para la tripulación a bordo.

Exigentes estándares del programa

Cada Módulo de Servicio Europeo (ESM) integra dos Unidades de Control Térmico que operan sin pausa para mantener temperaturas seguras a bordo. Estas gestionan una potencia de 1,4 kilovatios, equivalente a la necesaria para calentar una pequeña habitación en invierno.

Con datos procedentes de más de 230 sensores, las unidades regulan más de un centenar de calentadores y controlan las bombas que suministran aire y agua al módulo tripulado, garantizando un entorno estable para astronautas y equipos.

Alter ha participado en el suministro y validación de componentes críticos del ESM, asegurando su conformidad con los exigentes estándares del programa.

La complejidad de las tecnologías emergentes supuso un reto que la compañía superó gracias a una estrecha coordinación interna y al trabajo conjunto de sus equipos técnicos.

Además, Alter ha evaluado LEDs de alto rendimiento para aplicaciones robóticas, una tecnología clave para el futuro campamento lunar permanente previsto en la misión.

Ingeniería de sistemas

Por su parte, GMV colabora con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en la definición de requisitos y tareas de ingeniería de sistemas para la misión Orion.

Entre sus principales aportaciones destaca la herramienta de gestión de anomalías, clave para detectar, analizar y resolver incidencias durante las operaciones.

La nave contará también con otras soluciones operativas desarrolladas por GMV y con el apoyo de su equipo de formación, que viajó a Houston (EE. UU.) para entrenar a los astronautas en el uso de EveryWear, el sistema de la ESA para monitorizar la salud y la actividad de la tripulación.

Profesionales de la compañía formarán parte del equipo de control en tierra, brindando asistencia en tiempo real.

También participa HV Sistemas, responsable del diseño y fabricación de los bancos de prueba del subsistema de almacenamiento de consumibles del Módulo de Servicio Europeo (ESM).

El sistema se divide en dos secciones —agua y gases— y cuenta con válvulas, sensores y calefactores que mantienen la temperatura estable.

HV Sistemas ha suministrado los equipos para verificar tanto la unidad de control térmico como el sistema completo, recreando el funcionamiento de sensores, actuadores y calentadores del módulo de servicio.