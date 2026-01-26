Expertos del sector crean 'The Grey', la primera consultora de 'Corporate Affairs' centrada en seguridad y defensa en España

Las claves nuevo Generado con IA Se ha creado en España 'The Grey', la primera consultora de Corporate Affairs especializada en seguridad y defensa. La firma ofrece asesoramiento estratégico a empresas e instituciones ante la creciente importancia de la defensa en la economía y la política europeas. El equipo directivo lo lideran Sergio Palomino como CEO, Diego Mazón como director general y Alfonso Mateos al frente de la oficina de Madrid. The Grey cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Bruselas, y destaca por su plataforma The Grey Room, un sistema propio de inteligencia estratégica para anticipar riesgos y detectar oportunidades.

La Seguridad y la Defensa han dejado de ocupar un lugar marginal en las agendas políticas y empresariales para situarse en el centro de la estrategia europea. La nueva realidad geopolítica y económica impulsa un ciclo de inversión sin precedentes, que trasciende el ámbito estrictamente militar y se extiende a sectores como la energía, las finanzas, las infraestructuras, la salud o el consumo.

En este contexto de transformación nace The Grey, la primera consultora de Corporate Affairs en España especializada en Seguridad y Defensa. La firma se presenta con el objetivo de ofrecer acompañamiento estratégico a empresas, instituciones y organizaciones que operan en un entorno cada vez más exigente, donde confluyen la defensa, la innovación tecnológica, la reputación pública y la política industrial.

Su enfoque se centra en facilitar la interlocución entre el sector público y privado, promoviendo una visión integral de la Defensa como motor de competitividad, soberanía e innovación para la economía española y europea.

The Grey dirige su actividad tanto a las compañías tradicionales del sector —en pleno proceso de expansión y exposición pública— como a aquellas de otros ámbitos que, por sus capacidades tecnológicas o industriales, pueden integrarse en el ecosistema de Seguridad y Defensa.

Esta concepción amplía el concepto tradicional hacia una "Defensa Extendida", en la que participan industrias clave con un papel fundamental en la resiliencia y autonomía estratégica europea.

La consultora está liderada por un equipo con sólida trayectoria en comunicación, asuntos públicos y defensa. Sergio Palomino, empresario con amplia experiencia en el ámbito corporativo, asume el cargo de CEO.

Le acompaña como director general Diego Mazón, vinculado al sector de la Defensa desde hace más de dos décadas, primero como periodista en La Razón y más tarde desde el propio Gobierno, donde fue director de Comunicación del Ministerio de Defensa y jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Completa el núcleo directivo Alfonso Mateos, responsable de la oficina de Madrid, con experiencia en comunicación, consultoría y tecnología, y miembro fundador del Instituto de Seguridad y Cultura, think tank de referencia en la materia.

Además de su sede en Madrid, The Grey cuenta con presencia en Barcelona y Bruselas, una implantación que refuerza su dimensión europea y su capacidad de interlocución con instituciones y actores comunitarios. La consultora ya colabora con clientes nacionales e internacionales y aspira a consolidarse como un actor de referencia en el nuevo ecosistema de Seguridad y Defensa europeo.

Uno de sus principales elementos diferenciales es The Grey Room, un sistema de inteligencia estratégica para Corporate Affairs basado en tecnología propia. Esta plataforma, según detallan sus creadores, combina análisis avanzado de datos con criterio experto para anticipar riesgos, detectar oportunidades y generar influencia real en entornos políticos, regulatorios y reputacionales complejos.

Más que una herramienta de monitorización, The Grey Room se define como un sistema de inteligencia viva que transforma la información en conocimiento accionable, directamente conectado con la estrategia y la toma de decisiones.