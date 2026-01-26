El Ejército de EEUU refuerza sus blindados Bradley con el sistema de protección 'Iron Fist' de Elbit Systems

El contrato refuerza la posición de Elbit Systems como referente en protección de blindados y fortalece la cooperación tecnológica entre Israel y Estados Unidos en defensa.

La integración del sistema busca prolongar la vida útil y aumentar la supervivencia de los Bradley, ante la creciente amenaza de armas antiblindaje avanzadas y sistemas no tripulados.

El Iron Fist APS detecta, sigue y neutraliza amenazas como misiles, cohetes, drones y municiones merodeadoras, ofreciendo protección de 360 grados en entornos urbanos y abiertos.

Elbit Systems suministrará el sistema de protección activa Iron Fist APS al Ejército de EEUU para modernizar los vehículos Bradley, por un contrato de 228 millones de dólares.

Elbit Systems anuncia la adjudicación de un contrato complementario por un valor aproximado de 228 millones de dólares para el suministro de su sistema de protección activa Iron Fist APS (Active Protection System), destinado a los programas de modernización del vehículo de combate de infantería Bradley del Ejército de los Estados Unidos.

El contrato, que se ejecutará durante un período de tres años, fue otorgado por General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), principal contratista del programa.

Dicha adjudicación se produce tras la publicación oficial del Gobierno de EEUU el pasado 29 de septiembre de 2025, en la que se confirmaba la orden a GD-OTS para integrar un sistema de protección activa en la flota Bradley.

Bezhalel (Butzi) Machlis, presidente y director ejecutivo de Elbit Systems, destacó la trascendencia del acuerdo al afirmar que “nuestro sistema de protección activa, reconocido a nivel mundial, continúa demostrando su ventaja tecnológica”.

Añadió que, como “proveedor líder en este campo”, la empresa se siente orgullosa de mantener “una estrecha y estratégica asociación con GD-OTS y el Ejército de los Estados Unidos”, así como de la confianza depositada en Elbit Systems “para suministrar sistemas que mejoran la supervivencia y protegen la vida de los soldados estadounidenses en el terreno”.

El Iron Fist APS es un sistema de protección activa de tipo hard-kill, diseñado para detectar, seguir y neutralizar amenazas entrantes antes de que impacten contra el vehículo.

Se trata de un sistema de segunda generación, desarrollado originalmente para las Fuerzas de Defensa de Israel, que destaca por su diseño compacto, con bajos requerimientos de peso, volumen y consumo energético, una característica esencial para su integración en plataformas existentes.

El sistema proporciona una protección integral de 360 grados frente a un amplio abanico de amenazas modernas, que incluyen cohetes antitanque (ATR), misiles guiados antitanque (ATGM), drones y sistemas aéreos no tripulados (UAS), municiones merodeadoras y proyectiles de energía cinética APFSDS empleados por carros de combate.

Diseñado para rendir con eficacia tanto en terrenos abiertos como en entornos urbanos densos, ofrece una respuesta adaptada a los escenarios cada vez más complejos y cambiantes de los conflictos contemporáneos.

Un refuerzo estratégico para el Bradley

La integración del Iron Fist APS forma parte del esfuerzo del Ejército de EEUU por prolongar la vida operativa y mejorar la supervivencia de los Bradley, uno de los pilares de sus brigadas mecanizadas.

En un contexto de creciente proliferación de armas antiblindaje avanzadas y sistemas no tripulados, la protección activa se ha convertido en un elemento clave para reducir la vulnerabilidad de los vehículos y sus tripulaciones.

El Iron Fist ya ha sido seleccionado por ejércitos de la OTAN y fuerzas armadas de otros países, lo que refuerza su posición como uno de los sistemas de protección activa más consolidados del mercado internacional.

Con este contrato, Elbit Systems consolida su papel como actor clave en la protección de vehículos blindados y refuerza la cooperación industrial y tecnológica entre Israel y Estados Unidos en el ámbito de la defensa.