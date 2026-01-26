Airbus entrega 392 helicópteros en 2025 y logra 544 pedidos, entre ellos las 100 aeronaves contratadas por España

Las claves nuevo Generado con IA Airbus Helicopters entregó 392 helicópteros y recibió 544 pedidos en 2025, consolidando un 51% de cuota en el segmento civil y parapúblico. España realizó una de las mayores operaciones del año, adquiriendo 100 helicópteros de diferentes modelos para modernizar su flota militar. Alemania amplió su pedido de H145M a 82 unidades y recibió su primer NH90 Sea Tiger para misiones antisubmarinas. Airbus potenció su estrategia en drones y abrió una nueva línea de ensamblaje en India, fortaleciendo su presencia internacional.

Airbus Helicopters ha cerrado 2025 con un balance sobresaliente: 392 helicópteros entregados y 544 pedidos procedentes de 205 clientes en 50 países. Este resultado consolida el liderazgo del fabricante europeo en el mercado mundial de ala rotatoria, con un 51% de la cuota del segmento civil y parapúblico, y un crecimiento del 28% en el ámbito militar.

El último año ha supuesto un impulso de casi un 20% en el volumen de pedidos frente al año anterior, un reflejo de la sólida demanda internacional y del atractivo del portfolio de Airbus, tanto para el sector civil como militar.

"Nuestro rendimiento excepcional en 2025 demuestra que nuestra cartera moderna ofrece las capacidades precisas que los clientes necesitan en un entorno cada vez más complejo" ha afirmado Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters.

Una de las operaciones más relevantes del año ha sido el pedido del Gobierno español, que abarca un centenar de helicópteros. Entre ellos, 50 H145M, 31 NH90, seis H175M y 13 H135. Esta compra marca un compromiso soberano de gran alcance y confirma la apuesta de España por la renovación y modernización de su flota.

Por su parte, Alemania ha prorrogado su programa de modernización con 20 H145M adicionales, elevando su pedido total a 82 unidades. Además, la Fuerza Naval germana ha recibido su primer NH90 Sea Tiger, una variante de última generación preparada para misiones antisubmarinas y antisuperficie.

Helicóptero H145M de Alemania Airbus

Asimismo, Grecia ha firmado un contrato de soporte para su flota NH90 y Países Bajos ha sumado tres nuevas aeronaves al programa.

En el segmento pesado, la familia Super Puma ha continuado registrando éxitos con la adquisición de ocho H215 por parte de Grecia para misiones de extinción de incendios. Marruecos ha firmado por diez H225M, mientras que Irak recibió las primeras entregas de este modelo.

En el sector de helicópteros ligeros y biturbina, el H145 ha vuelto a destacar como líder mundial con 149 pedidos, y el H135 mantuvo un fuerte dinamismo dado que, más allá del pedido español, el Servicio Nacional de Policía de Reino Unido ha contratado siete aparatos.

La innovación también tuvo un papel protagonista. Durante el salón Verticon 2025, Airbus ha presentado el H140, un helicóptero biturbina de nueva generación con configuración en cola en T que ya acumula 61 pedidos firmes. Por otro lado, el modelo Racer ha superado todas las expectativas al alcanzar los 440 km/h (240 nudos) de velocidad de crucero.

Apuesta por los drones

De igual manera, el gigante aeroespacial ha reforzado su estrategia en sistemas aéreos no tripulados (UAS), al integrar oficialmente Survey Copter en sus operaciones principales. Esta decisión permite ofrecer una gama completa de drones tácticos, entre ellos el VSR700 encargado por la Marina Nacional de Francia.

A través de su concepto HTeaming, Airbus ha profundizado en la interoperabilidad entre aeronaves tripuladas y no tripuladas, otorgando a las tripulaciones la capacidad de gestionar drones en tiempo real y multiplicar las capacidades operativas.

El pasado año, la filial de helicópteros de Airbus ha redoblado su estrategia de expansión internacional con la construcción de una nueva línea de ensamblaje final (FAL) en India, que será la cuarta del modelo H125.

Su inauguración, prevista para las próximas semanas, consolidará la presencia de la compañía en la región y fortalecerá la resiliencia de su cadena de suministro global, según ha señalado la compañía en un comunicado.