La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su última visita a España.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradece al Ministerio de Defensa de España su firme compromiso con la paz y por el apoyo prestado a la soberanía y la integridad territorial del país ucraniano. Un agradecimiento materializado en la concesión de la Orden de la Princesa Olha, de III grado, a la ministra Margarita Robles.

Este reconocimiento destaca el papel activo y constante de España en la defensa de los valores democráticos y del derecho internacional en un contexto geopolítico especialmente complejo, y subraya, en particular, su firme apoyo a Ucrania durante los casi cuatro años transcurridos desde el inicio de la guerra desencadenada por Putin.

La concesión de la Orden de la Princesa Olha, de III grado, a la ministra de Defensa constituye un importante reconocimiento del Estado ucraniano a España, al distinguir a personalidades que se han destacado por su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones internacionales, la promoción de la paz y la cooperación, y la defensa de los derechos humanos.

El presidente Zelenski agradece el compromiso con la paz del Ministerio de Defensa de España, así como su contribución y apoyo a la soberanía de Ucrania.



Desde el inicio del conflicto, España ha mantenido una posición clara de respaldo a Ucrania, combinando ayuda humanitaria, apoyo institucional y cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa, siempre en el marco de los compromisos internacionales y europeos.

La condecoración reconoce la labor personal de la ministra y también el esfuerzo colectivo de las instituciones españolas en favor de una paz justa y duradera. Robles siempre ha exigido a Putin que "deje de poner obstáculos e inconvenientes" al proceso para alcanzar un acuerdo de paz.

El Ministerio de Defensa ha difundido este reconocimiento a través de sus redes sociales, subrayando el valor de la cooperación entre países y el papel de España como socio comprometido con la estabilidad, la legalidad internacional y la solidaridad con aquellos Estados que ven amenazada su soberanía.

Desde la Embajada de Ucrania expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a la Ministra de Defensa del Reino de España, Margarita Robles Fernández, y le agradecemos profundamente su compromiso inquebrantable con el pueblo ucraniano.



Un compromiso del que también se han hecho eco desde la Embajada de Ucrania, que ha expresado "nuestras más sinceras felicitaciones a la Ministra de Defensa del Reino de España, y le agradecemos profundamente su compromiso inquebrantable con el pueblo ucraniano".