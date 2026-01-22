Santa Bárbara evaluará el desgaste y la vida útil restante de los tubos de cañón de 155 mm del Ejército de Tierra

Las claves nuevo Generado con IA Santa Bárbara Sistemas ha sido adjudicataria del contrato para evaluar el desgaste y la vida útil de los tubos de cañón de artillería de 155 mm del Ejército de Tierra. La diagnosis se centrará especialmente en la zona de la boca de fuego, fundamental para la precisión, seguridad y rendimiento del sistema. El análisis permitirá estimar la vida útil restante de cada pieza y asegurar que los cañones cumplen los estándares operativos exigidos. Santa Bárbara cuenta con experiencia y medios técnicos avanzados, incluyendo especialistas en ingeniería balística y ensayos específicos para estas evaluaciones.

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, ha sido adjudicataria del contrato para realizar una diagnosis integral de los tubos de cañón de artillería de 155 mm del Ejército de Tierra, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su anuncio de formalización de contratos.

La artillería de 155 mm es uno de los principales medios de apoyo de fuego de largo alcance con los que cuentan las Fuerzas Armadas españolas. Su eficacia depende en gran medida del estado del cañón, un componente sometido a condiciones extremas de presión y temperatura durante su empleo.

Por ello, la evaluación periódica de su estado resulta esencial para garantizar la seguridad del personal, la precisión de los disparos y la plena disponibilidad operativa de los sistemas.

El contrato contempla un análisis detallado del estado de los tubos, con especial atención a la zona de la boca de fuego, una de las partes más críticas desde el punto de vista de la precisión, la seguridad y el rendimiento del sistema.

La diagnosis permitirá valorar el nivel de desgaste de cada pieza, estimar su vida útil restante y confirmar que los equipos mantienen los estándares operativos exigidos por el Ejército.

Evaluación de un tubo de 155 mm GDELS

Desde Santa Bárbara han destacado que disponen de los medios técnicos y humanos necesarios para acometer este tipo de evaluaciones avanzadas, al contar con experiencia en el diseño y fabricación de cañones de gran calibre.

En este sentido, la compañía cuenta con especialistas en ingeniería balística y medios de ensayos específicos para determinar con precisión el estado estructural de los tubos, contribuyendo así al mantenimiento de la capacidad operativa y a la seguridad del personal militar.