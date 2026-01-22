La agencia de inteligencia de Francia vuelve a confiar en la tecnología de Palantir para sus misiones antiterroristas

Las claves nuevo Generado con IA Francia ha renovado por tres años su contrato con Palantir Technologies para que la empresa estadounidense siga apoyando a la agencia de inteligencia nacional (DGSI) en sus misiones antiterroristas. La colaboración entre Palantir y la DGSI se ha prolongado casi una década, consolidando a la empresa como un socio tecnológico clave en materia de seguridad nacional francesa. El acuerdo incluye el suministro de software, servicios de integración y soporte, cumpliendo estrictos estándares de confidencialidad y gobernanza de datos exigidos por las autoridades francesas. El Gobierno francés busca reforzar su autonomía digital y operativa mediante alianzas tecnológicas sin comprometer la eficacia de sus acciones de inteligencia.

La empresa estadounidense Palantir Technologies ha anunciado la renovación por tres años de su contrato con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, la agencia de inteligencia nacional gala, según ha comunicado la compañía este jueves a través de un comunicado.

Con este acuerdo, se amplía una colaboración que ya suma casi una década y consolida a Palantir como uno de los socios tecnológicos más relevantes del país galo en materia de seguridad.

El contrato incluye el suministro continuo de la plataforma de software patentada de Palantir, junto con los servicios de integración, soporte y asistencia necesarios para su implementación y uso operativo.

Estas herramientas se han convertido en un pilar estratégico para la DGSI, especialmente en un contexto global donde los desafíos de seguridad nacional exigen soluciones tecnológicas resilientes, escalables y sujetas a los más altos estándares de gobernanza y confidencialidad de datos.

La cooperación entre ambas partes se ajusta estrictamente a los requisitos operativos y normativos establecidos por las autoridades francesas, reflejando un equilibrio entre la colaboración internacional y la soberanía tecnológica nacional.

En este sentido, el acuerdo se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno francés por avanzar hacia una mayor autonomía digital y operativa, sin comprometer la eficacia de sus misiones de inteligencia.

Palantir ha reafirmado su compromiso con Francia mediante un equipo local de liderazgo y gobernanza con sede en el país. Sus soluciones tecnológicas ya demostraron su eficacia durante acontecimientos de gran escala, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, donde el apoyo a las operaciones de seguridad fue clave.

"Estamos muy orgullosos de apoyar a la DGSI en su crucial labor al servicio de Francia y en su lucha contra el terrorismo", ha afirmado Alex Karp, cofundador y director ejecutivo de Palantir.

"La renovación de este contrato reafirma el compromiso de Palantir de servir a los intereses de Francia desde 2016 y garantizar la seguridad del pueblo francés", ha añadido Karp.

Con esta renovación, Palantir consolida su posición como un socio tecnológico de referencia en el ámbito de la seguridad nacional francesa, destacando la confianza mutua construida durante años de cooperación en misiones esenciales.