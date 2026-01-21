Taiwán quiere incorporar más de 200.000 drones y 1.000 embarcaciones no tripuladas ante la amenaza de China

Las claves nuevo Generado con IA Taiwán planea adquirir más de 200.000 drones y 1.000 embarcaciones no tripuladas ante la presión militar de China. El presupuesto especial para esta compra asciende a 39.529 millones de dólares, aunque aún no ha sido aprobado por el Parlamento. El plan incluye también la adquisición de sistemas antidrones y munición merodeadora Altius-700M fabricada en EE.UU. Estados Unidos continúa apoyando a Taiwán con ventas de armamento, incluidos sistemas HIMARS, misiles Javelin y otras tecnologías militares avanzadas.

La continua presión de China sobre Taiwán ha llevado al Gobierno de Taipéi a impulsar varios programas de adquisición de material y sistemas militares de Defensa.

La autoridad taiwanesa acaba de anunciar la intención de comprar más de 200.000 drones a través de un presupuesto especial de 39.529 millones de dólares que, por el momento, no ha tenido la aprobación del Parlamento.

Tras una sesión informativa celebrada el pasado lunes ante los legisladores, el Ministerio de Defensa de Taiwán reveló un total de siete categorías de armamento que se adquirirían mediante el citado presupuesto.

El proyecto, según recoge Efe, contempla la compra de aproximadamente 200.000 vehículos aéreos no tripulados de diferentes aplicaciones y modelos, 1.000 embarcaciones no tripuladas y municiones merodeadoras Altius-700M fabricadas por la estadounidense Anduril.

Como complemento, también pretenden adquirir una serie de sistemas antidrones, aunque no ha trascendido el modelo ni el tipo.

La conformación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las prioridades defensivas de Taipéi, que ve cómo este tipo de sistemas está siendo decisivo en la guerra de Ucrania.

Este anuncio llega escasamente un mes después de que otro paquete de compras que anunció Taipéi a Estados Unidos, erigido como socio preferente.

El pasado diciembre, la administración Trump aprobó la venta de 11.000 millones de dólares en material militar a Taiwán, siendo esta la mayor adquisición de la historia del país asiático y la segunda bajo este mandato presidencial.

El conjunto de armas propuestas cubre un total de ocho artículos, en los que se incluyen sistemas lanzacohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque Javelin, software y piezas para otros equipos, según explicó el Ministerio de Defensa taiwanés.

Un GMLRS es disparado desde el lanzador HIMARS de Lockheed Martin. US Army

También anunciaron la adquisición de munición merodeadora Altius, por lo que este último programa parece solaparse con el anterior en la categoría de sistemas no tripulados.

"Estados Unidos sigue ayudando a Taiwán a mantener suficientes capacidades de autodefensa y a construir rápidamente un fuerte poder de disuasión", apuntaron en el mismo comunicado.

"Nuestro país seguirá impulsando reformas de defensa, fortaleciendo la resiliencia defensiva de toda la sociedad demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz mediante la fuerza", según publicó Karen Kuo, portavoz de la oficina presidencial de Taiwán.