Robles asegura que España participaría en una misión en Groenlandia si es bajo el paraguas de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España participará en las misiones que decidan de forma colectiva los socios de la OTAN, incluida una eventual operación en Groenlandia, aunque ha advertido de que el escenario actual está marcado por una “indefinición evidente” a la espera de la reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Así lo ha manifestado Robles ante los medios de comunicación durante su visita a la Academia de Infantería de Toledo, donde ha subrayado el compromiso de España con la paz, el derecho internacional y el marco multilateral que representa la Alianza Atlántica.

La ministra ha sido tajante al señalar que una eventual invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional”, dejando claro que cualquier actuación debe ajustarse a las normas y principios que rigen la legalidad internacional.

Como ya señaló hace una semana, Robles ha reiterado que España actúa siempre en coordinación con sus aliados y socios y, en este sentido, ha explicado que, si un grupo de países plantea que la OTAN lleve a cabo misiones en Groenlandia y estas son aprobadas por la Alianza, España participará “como en este momento está participando en muchísimas misiones”.

La ministra siempre ha recordado que "España es un país firmemente comprometido con la Unión Europea, Naciones Unidas y la Alianza Atlántica”, destacando la presencia de más de 4.000 militares españoles desplegados en 16 misiones internacionales, desde Líbano hasta el flanco este europeo.

Por ello, la titular de Defensa ha insistido en que, en caso de que finalmente se autoricen operaciones en el marco de la OTAN, España actuará como lo hace habitualmente en las misiones aliadas, siempre de acuerdo con las decisiones colectivas adoptadas por todos los socios.

Aunque ha matizado que por ahora “no hay nada decidido” y que cualquier avance dependerá del consenso entre los Estados miembros.

En este contexto, Robles ha subrayado que Estados Unidos también forma parte de la Alianza Atlántica y que la situación actual es de “indefinición evidente”, mientras países como Francia o Dinamarca han planteado la posibilidad de una misión en Groenlandia.

Según ha indicado, se espera que en las próximas “horas o días” se produzca la reunión entre Mark Rutte y Donald Trump, un encuentro clave para clarificar el rumbo de la OTAN en este asunto.

9.000 ucranianos formados en nuestro país

La ministra de Defensa ha visitado la Academia de Infantería de Toledo, donde a comienzos de este mes llegaron cerca de 70 combatientes de Ucrania para recibir formación militar especializada.

La visita pone de relieve el firme respaldo institucional a un programa que se ha consolidado como una de las principales contribuciones de España al esfuerzo internacional de apoyo al país invadido.

Imagen de uno de los 70 combatientes ucranianos que actualmente se están formado en Toledo Rubén Somonte MDE

Han pasado casi cuatro años desde el inicio de la guerra en Ucrania y, desde el primer momento, España ha mantenido una postura clara de solidaridad y compromiso. Lejos de diluirse con el paso del tiempo, ese apoyo se ha sostenido y adaptado a las necesidades del conflicto, siendo la formación de personal militar uno de los pilares más relevantes de esta cooperación.

Hasta la fecha, casi 9.000 ucranianos formados en nuestro país, en el marco de la Misión Europea de Asistencia Militar a Ucrania (EUMAM-UA),

La instrucción que se imparte en Toledo es una muestra tangible de ese compromiso continuado con la seguridad y la defensa del pueblo ucraniano.

En la Academia de Infantería, los militares ucranianos reciben hasta finales del mes de febrero una formación adaptada a su grado de experiencia previa, lo que permite optimizar el aprendizaje y responder a las exigencias reales del combate moderno.

Durante su estancia cuentan con el acompañamiento constante del personal español, que no solo aporta conocimientos técnicos, sino también apoyo humano y profesional en un proceso especialmente exigente.

El programa de adiestramiento incluye instrucción física y militar, psicología en combate, topografía, armamento y movimiento en terreno abierto y urbano, disciplinas clave en un conflicto marcado por la guerra de posiciones y los enfrentamientos en entornos urbanos.

A ello se suma una formación sanitaria básica, considerada esencial para salvar vidas en el frente, tanto propias como de compañeros heridos.

Además de Toledo, España desarrolla actualmente otros módulos de formación en Sevilla, Cartagena, Ronda, Valencia y Logroño, lo que demuestra el alcance nacional de este esfuerzo y la implicación coordinada de distintas unidades y centros de enseñanza militar.

Este despliegue formativo refuerza el papel de España como socio fiable y comprometido, y subraya el valor de unas Fuerzas Armadas preparadas no solo para la defensa propia, sino también para contribuir activamente a la estabilidad y la seguridad internacionales.