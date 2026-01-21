Las Fuerzas Armadas reciben el Premio de la Fundación CEU por su "compromiso ejemplar con la sociedad"

Las claves nuevo Generado con IA Las Fuerzas Armadas han recibido el Premio CEU Ángel Herrera en Ética y Valores por su compromiso ejemplar con la sociedad española. El jurado destacó el espíritu de sacrificio, vocación de servicio, compañerismo y sentido del deber de los militares en labores humanitarias y de emergencia. La ceremonia reconoció también a instituciones y personas por su contribución a la cultura, la educación, la solidaridad y la influencia positiva en la sociedad. Entre los galardonados estuvieron el parque Puy du Fou, HP, la Fundación Rafael del Pino, la Asociación Mamás en Acción y el filósofo Gregorio Luri.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha otorgado el Premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Ética y Valores a las Fuerzas Armadas, en un reconocimiento que pone en valor no solo su misión constitucional, sino también la dimensión humana y moral que guía su actuación diaria al servicio de España y de la sociedad.

El jurado ha destacado su espíritu de sacrificio, su vocación de servicio, así como su compañerismo y sentido del deber demostrados en misiones de ayuda humanitaria, evacuaciones, rescates, lucha contra incendios y operaciones de apoyo logístico en situaciones de emergencia. Una labor que ha reforzado el vínculo entre la institución y la ciudadanía, poniendo de relieve su disponibilidad permanente y sin condiciones.

En estas circunstancias —señala el fallo—, "los miembros de las Fuerzas Armadas demuestran una excelente preparación profesional y una conducta intachable, tanto a nivel personal como institucional, en plena coherencia con los valores y virtudes que representan".

El Premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Ética y Valores no solo distingue una trayectoria institucional, sino que rinde homenaje a miles de profesionales que, con discreción y constancia, ponen sus capacidades siempre al servicio del bien común.

Durante la ceremonia de entrega de la 29.ª edición de los Premios CEU Ángel Herrera, los cerca de 200 invitados presentes dedicaron una gran ovación a las Fuerzas Armadas, por su servicio a la sociedad.

Un reconocimiento que puso de manifiesto la admiración y el afecto de los asistentes hacia una institución que siempre responde con entrega y eficacia ante situaciones excepcionales. Un trabajo que los militares realizan tanto dentro y fuera de nuestras fronteras.

El acto, que estuvo marcado por la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz y el recuerdo a las víctimas y sus familiares sirvió de ejemplo, para poner en valor todas las cualidades premiadas de las Fuerzas Armadas.

Otros premiados

En esta cita, ya consolidada, el CEU también reconoció la labor de personas e instituciones comprometidas con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.

La cultura y la historia tuvieron un papel protagonista en el acto. El parque histórico Puy du Fou fue distinguido en la categoría Difusión de la Cultura Católica.

Su presidente, Nicolas de Villiers, agradeció el reconocimiento subrayando que “Puy du Fou pone en escena, con entusiasmo y pasión, las raíces culturales y espirituales de los pueblos. Estas raíces cristianas han construido una gran civilización milenaria de la que todo español, francés y europeo puede sentirse orgulloso”.

En el ámbito empresarial y educativo, los galardones pusieron el foco en la promoción del talento y la innovación. El premio a la Innovación Educativa en el Sector Tecnológico recayó en HP, por su impulso a la digitalización y la formación en competencias tecnológicas.

Su directora general en Iberia, Inés Bermejo, destacó que “creemos firmemente que la tecnología puede mejorar la vida de las personas, por lo que queremos acercar la empresa a la educación”.

La Fundación Rafael del Pino fue reconocida con el premio a la Colaboración Empresarial con el Sector Educativo. Su presidenta, María del Pino y Calvo-Sotelo, reivindicó el impacto de su labor: “Lo que nos impulsa a seguir adelante es el efecto que tenemos en las trayectorias de tantos jóvenes, en la sociedad y en el espíritu emprendedor”.

Compromiso y solidaridad

En la categoría Alumni, el CEU volvió a destacar la excelencia profesional y el compromiso social de sus antiguos alumnos. El premio Alumni – Trayectoria de Excelencia fue para Juan López-Belmonte, presidente de Rovi, mientras que el galardón Alumni – Proyección y Compromiso se concedió a Marta Puyol, directora científica de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La influencia positiva en redes sociales también tuvo su espacio entre los reconocimientos. María García de Jaime y Tomás Páramo recibieron el premio Valores e Influencia en Redes Sociales por compartir un testimonio público de fe, familia y esperanza. Ambos recordaron que “merece la pena vivir desde los valores y ponerlos al servicio de la sociedad”.

La solidaridad fue otro de los ejes de la ceremonia. La Asociación Mamás en Acción obtuvo el premio a la Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Emprendimiento Social por su labor de acompañamiento a menores hospitalizados en situaciones de especial vulnerabilidad.

Actualmente, la entidad presta apoyo humano y emocional en 54 hospitales de 11 ciudades españolas.

Por último, el galardón al Mejor Trabajo Periodístico se concedió a la entrevista “Defensa de la memoria frente a la educación por competencias”, emitida en el programa Espacio Abierto de Castilla y León Televisión.

En ella, el filósofo y pedagogo Gregorio Luri reflexiona sobre los retos del sistema educativo y la importancia de la formación humanista, en una conversación que destaca por su rigor y compromiso con el debate cultural.