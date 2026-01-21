La Armada monitorizó a dos grupos de buques militares rusos en el mar de Alborán y frente a las costas de Galicia

Estas operaciones buscan reforzar la seguridad marítima y garantizar la libertad de navegación en espacios de interés nacional.

El patrullero 'Centinela' continuó la vigilancia de los buques rusos hasta su entrada en aguas francesas.

El BAM 'Audaz' vigiló al destructor ruso 'Severomorsk' y posteriormente a la corbeta 'Boikiy' y el mercante 'General Skobelev'.

La Armada española monitoriza dos grupos de buques militares rusos en el mar de Alborán y frente a las costas de Galicia.

Tras la partida hace sólo unos días del BAM 'Furor' al golfo de Guinea, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha informado que el BAM 'Audaz' y el patrullero 'Centinela' "han reforzado su presencia, vigilancia y disuasión".

Por su parte, el Buque de Acción Marítima está desplegado en el mar de Alborán y estrecho de Gibraltar desde el pasado diciembre, mientras que el patrullero se centra en la vertiente atlántica.

Según explican desde el EMAD, el 'Audaz', con base en Cartagena, ha realizado la monitorización del buque destructor ruso 'Severomorsk' durante su tránsito hacia el mar Mediterráneo oriental.

Al finalizar esta tarea de vigilancia, el BAM retomó sus labores de vigilancia en el mar de Alborán, para reforzar la presencia naval en las proximidades de las islas Chafarinas, ubicadas al norte del continente africano.

"Allí se mantienen destacamentos permanentes del Ejército de Tierra, dependientes del Mando Operativo Terrestre, que contribuyen al apoyo y la seguridad de dichos territorios" de soberanía española, apuntan.

Posteriormente, el 'Audaz' realizó la monitorización y vigilancia de otro convoy con bandera rusa, conformado por la corbeta 'Boikiy' y el mercante 'General Skobelev', durante su tránsito hacia el Atlántico rumbo al estrecho de Gibraltar.

Días después, estas unidades de bandera rusa "fueron avistadas en el litoral gallego, y a partir de entonces fueron monitorizadas por el patrullero de altura 'Centinela', explican.

Patrullero Centinela EP

El 'Centinela', con base en Ferrol, "mantuvo la vigilancia de este convoy hasta su entrada en aguas francesas":

Durante estos seguimientos, apuntan desde el EMAD, los buques de la Armada han reportado de forma permanente la situación y evolución de las operaciones al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), ubicado en Cartagena.

Estas misiones se desarrollan en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), integradas dentro del mando operativo marítimo (MOM) y bajo el control operativo del Mando de Operaciones.

Tienen el objetivo de "contribuir a la seguridad marítima y garantizar la libertad de navegación".

El MOM es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las OPVD de los espacios marítimos de interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Estas operaciones "son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral [...] y detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata".