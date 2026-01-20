Sener inicia la construcción de sus nuevas instalaciones en Madrid: 4.300 m² para proyectos militares y espaciales

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, junto a los representantes de Sener, Raytheon y Lockheed Martin Sener

Las claves nuevo Generado con IA Sener ha iniciado la construcción del edificio 'Patriot' en Tres Cantos (Madrid), con 4.300 m² y capacidad para 220 profesionales, enfocado en proyectos espaciales y de defensa. El acto de colocación de la primera piedra contó con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa y representantes de empresas como Raytheon y Lockheed Martin. Las nuevas instalaciones forman parte de la estrategia de Sener para duplicar su superficie dedicada a espacio y defensa, sumando más de 40.000 m² entre Madrid y Bizkaia. El edificio está diseñado bajo criterios de eficiencia energética y aspira a la certificación LEED Gold, con su apertura prevista para 2027.

La empresa Sener ha iniciado la construcción de su nuevo edificio 'Patriot' en Tres Cantos (Madrid), un proyecto que marca un nuevo hito en la expansión industrial de la compañía en los sectores espacial y de defensa.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra, acompañada de altos representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y de empresas internacionales como Raytheon y Lockheed Martin.

El nuevo edificio, que se sumará a los nueve ya existentes en el complejo de Tres Cantos, contará con 4.300 metros cuadrados y capacidad para 220 profesionales. Albergará áreas de producción industrial, salas blancas, sistemas de ensayo y oficinas de ingeniería, orientadas principalmente al desarrollo de programas aeroespaciales y de defensa.

El edificio Patriot forma parte de una estrategia de inversión y expansión más amplia. Sener prevé doblar su superficie total dedicada al espacio y la defensa, alcanzando más de 40.000 m² repartidos entre Madrid y Bizkaia.

A las nuevas instalaciones de Tres Cantos se sumarán los 10.000 m² del complejo industrial en Zamudio (Bizkaia), actualmente en construcción y con inicio de operaciones previsto para 2026.

El grupo liderado por Andrés y Jorge Sendagorta consolida así su papel como uno de los pilares de la industria tecnológica nacional, reforzando las capacidades industriales, científicas y de ingeniería de España. Según la compañía, las futuras instalaciones permitirán acompañar el crecimiento creciente de programas estratégicos nacionales e internacionales en los ámbitos militar y espacial.

El nuevo edificio de Tres Cantos está siendo diseñado por el propio equipo de Sener con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. La infraestructura aspira a lograr la certificación LEED Gold, un estándar internacional que acredita las construcciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2027.

Valcarce junto a los directivos de Sener Sener

Durante el acto inaugural, Valcarce ha destacado que esta inversión "refleja el compromiso de Sener con la seguridad ciudadana, la capacidad de disuasión de España y el progreso industrial del país".

La Sedef ha añadido que impulsar una defensa moderna e interoperable "consolida al Centro de Excelencia en Control y Actuación de Sener como referente internacional" y favorece la soberanía tecnológica nacional.

Por su parte, Andrés Sendagorta ha expresado que "es un orgullo contribuir a la operatividad de las Fuerzas Armadas” y subrayado que la excelencia y la vocación de servicio público siguen siendo pilares fundamentales para generar impacto social positivo.

A su vez, Jorge Sendagorta ha señalado que "este hito en el mercado de la defensa repercutirá positivamente en el resto de sectores donde opera Sener", un grupo que hoy cuenta con más de 4.500 empleados en todo el mundo.

El comienzo de las obras en Tres Cantos coincide con el 70 aniversario de Sener, que la compañía celebra a lo largo de 2026. Este proyecto refuerza su sólida presencia industrial en España, apoyada en una red de centros de ingeniería y producción en Bilbao, Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes, Barcelona, Santander, Sevilla y Valencia.