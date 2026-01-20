Santa Bárbara coordinará en España el proyecto AURIGA para diseñar un vehículo de combate de infantería europeo

En España participan, junto a Santa Bárbara, empresas como EM&E, Indra, Piedrafita, Sener y Telefónica en el desarrollo del nuevo vehículo.

El liderazgo de Santa Bárbara Sistemas en este proyecto refuerza su papel clave en la innovación y autonomía tecnológica de la defensa terrestre europea.

El proyecto AURIGA, financiado con 25 millones de euros por el Fondo Europeo de Defensa, agrupa a fabricantes y socios de 18 países durante 36 meses.

Santa Bárbara Sistemas coordinará en España el proyecto AURIGA, destinado a diseñar el futuro vehículo de combate de infantería europeo.

La compañía Santa Bárbara Sistemas se ha erigido como el coordinador nacional del programa AURIGA, una iniciativa europea que tiene como objetivo definir el futuro vehículo de combate de infantería (IFV).

Se trata de un proyecto bajo el paraguas del Fondo Europeo de Defensa, que lo eligió en 2024 como una de sus prioridades, al que le otorgaron 25 millones de financiación para su desarrollo inicial.

Durante los próximos 36 meses, el proyecto agrupará a los principales fabricantes europeos y a una red de socios de 18 países con el objetivo de "diseñar, desarrollar y demostrar tecnologías disruptivas".

Estas tecnologías, apuntan desde Santa Bárbara Sistemas, "marcarán la próxima generación de vehículos blindados, reforzando la interoperabilidad, la innovación y la competitividad industrial europea en el ámbito de la defensa terrestre".

El proyecto AURIGA "se alinea con los objetivos más amplios de la UE de fortalecer la industria de defensa" al mismo tiempo que se incrementa la autonomía estratégica y la interoperabilidad entre las fuerzas armadas europeas.

"La participación de Santa Bárbara Sistemas en el proyecto abarca todas las actividades clave para el desarrollo del vehículo de combate de infantería del futuro, siendo un pilar fundamental su contribución como experto sistemista".

En España y para otros clientes, la compañía cuenta con el Pizarro —basado en la plataforma ASCOD— como IFV actualmente en servicio dentro del Ejército de Tierra español.

Desde la compañía también apuntan a su experiencia a la hora de integrar subsistemas y nuevas tecnologías en los vehículos y la posibilidad de generar "una red de capacidades bajo el paradigma tecnológico Sistema de Sistemas"; una aproximación que se sigue en otros grandes programas como el FCAS.

"El liderazgo nacional en AURIGA refuerza la confianza en la experiencia y capacidades de Santa Bárbara Sistemas a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas terrestres", apuntan.

Un factor que le permite consolidar "su posición como actor clave en la autonomía tecnológica de España y en el futuro de la defensa terrestre europea".

"Tras el éxito del proyecto COMMADNS y la próxima culminación del proyecto MARTE, AURIGA representa un paso decisivo hacia el futuro de la defensa de Europa y la soberanía estratégica europea".

El liderazgo de SBS se comparte con Leonardo, BAE Systems y KNDS. Las cuatro tendrán el papel de coordinar los esfuerzos de la industria nacional de cada uno de sus países.

En España, además de Santa Bárbara Sistemas, participan EM&E, Indra, Piedrafita, Sener y Telefónica.

"La experiencia y el éxito de nuestra familia de vehículos de combate ASCOD, un producto al nivel tecnológico más alto del mercado, nos convierte en una de las referencias del sector a escala europea", ha declarado Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas.