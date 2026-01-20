Renault fabricará drones de inteligencia para las Fuerzas Armadas francesas junto a la compañía Turgis Gaillard

Las primeras entregas de drones están previstas para este verano, tras lo cual podrían recibir el primer pedido oficial si se valida el concepto.

El proyecto, bajo el nombre en clave 'Chorus', busca crear una plataforma semejante al dron iraní Shahed y podría suponer un contrato de hasta 1.000 millones de euros en 10 años.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia ha solicitado la experiencia de Renault en diseño, industrialización y producción en masa de alta tecnología.

Renault colaborará con Turgis Gaillard para desarrollar y fabricar drones de inteligencia destinados a las Fuerzas Armadas francesas.

La automovilística Renault ha anunciado una colaboración con la compañía Turgis Gaillard para el desarrollo y fabricación de drones en Francia con el fin de proporcionar este tipo de aeronaves a las Fuerzas Armadas comandadas desde París.

En un escueto comunicado al que ha tenido acceso este periódico, Renault explica que ha sido invitada a "contribuir con su experiencia al desarrollo de la industria francesa de drones".

Lo hace, además, a petición del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, que ha recurrido a la compañía por contar con "una experiencia muy valorada en el diseño, la industrialización y la producción en masa de objetos de alta tecnología".

En la nota también recalcan el control de la calidad, los costes y los plazos durante toda la cadena de fabricación.

"Actualmente, este enfoque se está concretando en el ámbito de los drones con un proyecto en colaboración con Turgis Gaillard y bajo los auspicios de la Dirección General de Armamento francesa (DGA)", apuntan.

De forma oficial, Grupo Renault no ha anunciado las sedes de fabricación de los drones y aluden a esperar a las consultas que tienen que realizar a los representantes de los trabajadores de las diferentes factorías.

Por otro lado, la revista francesa L'Usine Nouvelle apunta a las ubicaciones de Le Mans y Cléon como los centros de donde saldrán estas aeronaves no tripuladas.

El mismo medio también apunta a que el dron está diseñado en colaboración con Turgis Gaillard con el objetivo de servir de plataforma de recopilación de inteligencia y que podría allanar el camino para un potencial contrato de 1.000 millones de euros en los próximos 10 años con la DGA.

Chorus (Coro, en castellano) es el nombre en código elegido para el programa, cuya primera referencia pública se produjo el pasado verano por Sébastien Lecornu, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, y del que no se ha conocido más hasta hoy.

El objetivo de Francia es contar con una plataforma equivalente al Shahed iraní, un formato de dron que también ha sido replicado recientemente en Estados Unidos, y que ha demostrado su efectividad en la guerra de Ucrania.

El programa Chorus comenzó a fraguarse a principios del pasado año, cuando la DGA solicitó a Renault su participación en el Pacto por los Drones, una iniciativa del Gobierno francés para impulsar este tipo de tecnología en el país.

Se espera que la aeronave cuente con 10 metros de largo, 8 de envergadura y pueda alcanzar velocidades de 400 km/h y altitudes de hasta 5.000 metros.

Según explican, el papel de la compañía automovilística consistía en formular recomendaciones para reducir la complejidad del producto y diseñar un modo de producción en masa, aplicando los mismos conocimientos que en las fábricas de vehículos.

Las primeras unidades fruto de esta colaboración tienen previsto entregarse a la DGA en verano de este mismo año con el objetivo de validar el concepto, momento tras el que podrían recibir su primer pedido en firme.