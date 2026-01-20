EEUU y Canadá desplegarán aviones militares en Groenlandia en plena escalada dialéctica de Trump

El valor geopolítico del Ártico ha aumentado por el deshielo, la apertura de rutas marítimas y el acceso a recursos, situando a Groenlandia en una posición clave para la defensa de Norteamérica.

Trump ha anunciado aranceles a ocho países europeos que contribuyen a la seguridad en el Ártico por oponerse a sus planes sobre Groenlandia.

El despliegue ocurre en un contexto de tensión en el Ártico, con declaraciones de Trump sobre la importancia estratégica de Groenlandia ante el avance de China y Rusia.

Estados Unidos y Canadá desplegarán aviones militares en la base de Pituffik, Groenlandia, como parte de operaciones planificadas por el NORAD.

Aviones militares de Estados Unidos y Canadá llegarán en los próximos días a la base estadounidense de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, para participar en “operaciones planificadas desde hace tiempo”.

Así lo ha comunicado el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) en un mensaje en su red social X, aunque sin dar muchos más detalles.

La llegada de aviones militares estadounidenses y canadienses a Groenlandia se produce en un momento de creciente tensión en el Ártico, tras las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha situado a la isla en el centro del debate internacional al considerarla “esencial” para la seguridad de EEUU ante el avance de China y Rusia en la región.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

Trump ha ido aún más lejos al sugerir que Washington debería hacerse con el control de Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

Para presionar, ha anunciado la imposición de aranceles a los ocho países —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— que hasta ahora han desplegado tropas para contribuir a los intereses comunes de seguridad en el Ártico y cuyo objetivo declarado es reforzar la cooperación con la OTAN.

El mandatario estadounidense cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EEUU ante amenazas externas.

Aunque oficialmente desligadas del actual despliegue aéreo, las recientes declaraciones refuerzan la percepción de que el Ártico se ha convertido en un nuevo escenario de competencia estratégica entre grandes potencias.

El deshielo progresivo, la apertura de rutas marítimas y el acceso a recursos naturales han incrementado el valor geopolítico de la región, en la que Groenlandia ocupa una posición privilegiada para la vigilancia aeroespacial y la defensa de América del Norte.

Pese a tratarse de una operación planificada con antelación —coordinada con Dinamarca y notificada a las autoridades del territorio autónomo groenlandés—, el despliegue no pasa desapercibido en un momento de renovado interés estratégico de Washington por la isla.

Maniobras rutinarias

Estas maniobras forman parte de las misiones habituales de alerta y control aeroespacial que el NORAD lleva a cabo de manera rutinaria en sus tres áreas de responsabilidad: Alaska, Canadá y el territorio continental estadounidense.

Creado en 1958, en plena Guerra Fría y como respuesta a la amenaza de los bombarderos soviéticos de largo alcance, el NORAD tiene la misión de detectar, rastrear y alertar sobre posibles ataques con misiles o aviones contra Norteamérica, además de vigilar el espacio aéreo y, en parte, el marítimo.​

Se trata de una organización militar binacional de EEUU y Canadá, encargada de la defensa aeroespacial del continente, que también coordina operaciones de interceptación de aeronaves que puedan representar una amenaza.