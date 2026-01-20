Bélgica adquiere ocho vehículos lanzapuentes 10x10 Leguan a KNDS por 80 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Bélgica ha firmado un contrato con KNDS Alemania para adquirir ocho vehículos lanzapuentes Leguan 10x10 por 80 millones de euros. El acuerdo incluye 17 puentes Leguan de 26 metros, además de un paquete logístico y herramientas para su mantenimiento y operación. Con esta compra, Bélgica se convierte en el vigésimo segundo país en incorporar el sistema Leguan, consolidando su interoperabilidad en la OTAN. Los nuevos vehículos mejorarán la movilidad de las fuerzas belgas, permitiendo superar obstáculos sin depender de infraestructuras civiles y reforzando la cohesión táctica con aliados.

El Ministerio de Defensa de Bélgica ha firmado un contrato con KNDS Alemania para la adquisición de ocho vehículos lanzapuentes Leguan montados sobre chasis con ruedas 10x10, por un valor aproximado de 80 millones de euros.

El acuerdo incluye además 17 puentes Leguan de 26 metros, así como un paquete logístico completo y herramientas especiales destinadas al mantenimiento y la operación del sistema.

Con esta compra, Bélgica se convierte en el vigésimo segundo país en incorporar el sistema Leguan a su inventario, lo que consolida a este modelo como una de las soluciones más extendidas y maduras dentro de la OTAN en materia de movilidad de combate y apoyo a las operaciones terrestres.

El Leguan no es un desarrollo experimental, sino un sistema de ingeniería de combate ya consolidado, con años de servicio en distintos ejércitos y entornos operativos.

Su diseño permite tender y recuperar automáticamente puentes de 26 o 14 metros con clases de carga MLC 80 y MLC 100 -capaces de soportar el paso de los vehículos blindados más pesados- tanto de día como de noche y desde la cabina protegida del vehículo, garantizando la seguridad de la tripulación.

La amplia adopción del sistema por parte de países miembros de la OTAN ha convertido al Leguan en una herramienta de interoperabilidad clave.

Gracias a que emplea estándares técnicos comunes y procedimientos operativos homologados, las unidades belgas podrán cooperar de manera fluida con las fuerzas aliadas durante ejercicios y despliegues multinacionales, reforzando la cohesión táctica de la Alianza.

La llegada de estos vehículos lanzapuentes representa un salto cualitativo en la capacidad de Bélgica para apoyar a sus fuerzas de maniobra. Los puentes Leguan permiten superar obstáculos sin depender de la infraestructura civil, algo esencial para mantener la continuidad del avance incluso en escenarios de combate o durante operaciones humanitarias en entornos degradados.

La decisión belga de optar por una plataforma con ruedas 10x10 responde también a un criterio de versatilidad. Este formato ofrece un equilibrio óptimo entre movilidad estratégica, al permitir desplazamientos rápidos por carretera sin transporte adicional, y rendimiento táctico en terrenos difíciles.

Además, el contrato con KNDS incluirá formación, mantenimiento y apoyo técnico, contribuyendo a fortalecer las capacidades nacionales de ingeniería militar.