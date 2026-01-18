La Legión conmemora en Almería el 68º aniversario del Combate de Edchera y el Día del Antiguo Caballero Legionario

Desfile de los legionarios con motivo de la conmemoración del combate de Edchera Izan González Base Álvarez de Sotomayor (Viator, Almería)

Las claves nuevo Generado con IA La Legión ha conmemorado en Almería el 68º aniversario del Combate de Edchera, una de sus acciones más destacadas, librada en 1958 por la XIII Bandera en El Aiún. Durante el combate, el brigada Fadrique Castromonte y el legionario Maderal Oleaga protegieron a sus compañeros y fallecieron, siendo condecorados a título póstumo con la Cruz Laureada de San Fernando. El acto conmemorativo reunió a todas las unidades legionarias actuales y a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. La celebración incluyó una parada militar, la entronización del Cristo de la Buena Muerte y la entrega de títulos Legión Española y de Legionario de Honor.

El 13 de enero de 1958, la XIII Bandera acantonada en El Aiún libró uno de los combates más destacados y valerosos de la historia de la Legión.

Los militares allí desplegados recibieron la orden de trasladarse a Edchera con la misión de efectuar labores de reconocimiento de esa zona y obtener información del enemigo.

Tal y como recogen desde el Ejército de Tierra, en el transcurso del movimiento, la columna recibió fuego intenso de un enemigo establecido y perfectamente organizado sobre el borde de la Saguia El Hamra.

El siguiente paso tomado por los legionarios fue intentar una maniobra de envolvimiento, pero la vieron frustrada porque el enemigo disparaba su munición desde una zona complicada de abatir desde las posiciones españolas.

Por tanto, el movimiento fue abortado, ya que el enemigo reacciona intentando desbordar a la Bandera, que sufre gran cantidad de bajas por el flanco norte.

Cuando se ordena el repliegue de la 1ª Compañía, el brigada Fadrique, jefe de la 3ª Sección, ordena a sus hombres abandonar el cauce del río y se queda con un fusil ametrallador junto al legionario Maderal Oleaga para proteger el movimiento de sus compañeros legionarios.

El 14 de enero, la Bandera emprende el regreso transportando las bajas propias. Entre los fallecidos figuran el propio brigada Fadrique Castromonte y el caballero legionario Maderal Oleaga, que fueron condecorados por su heroico comportamiento durante el combate.

Recibieron, a título póstumo, la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta condecoración del Ejército español.

Ahora, 68 años después de la hazaña legionaria, el pasado sábado 17 de enero se llevó a cabo una parada militar en la Base Álvarez de Sotomayor (Viator, Almería) con la participación de la 'Brigada Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

Guiones legionarios en el homenaje a los caídos Izan González Base Álvarez de Sotomayor (Viator, Almería)

En el acto conmemorativo han participado todas las unidades legionarias actuales: Tercio “D. Juan de Austria” 3º, Bandera de Cuartel General, Grupo de Artillería, Grupo Logístico y Bandera de Zapadores, junto a sus guiones, banderines y escuadras de gastadores, acompañadas por los guiones del Tercio “Gran Capitán” 1º, Tercio “Duque de Alba” 2º, Tercio “Alejandro Farnesio” 4º, Grupo de Caballería “Reyes Católicos” y el guion de la XIX Bandera de Operaciones Especiales “Caballero Legionario Maderal Oleaga” junto a una sección de dicha unidad.

Han completado la formación los guiones del Regimiento de Transmisiones 21 y de la XIII Bandera —unidades que participaron en dicho combate—, además de una compañía de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios y de la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Brigada de la Legión.

El mando de la formación ha correspondido al jefe del Tercio “Alejandro Farnesio”, 4.º de La Legión, coronel Fernando Sánchez Pérez.

La parada militar estuvo presidida por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de ejército Amador Enseñat y Berea, quien ordenó el comienzo del desfile con la entronización del Cristo de la Buena Muerte y la incorporación a la formación de la Enseña Nacional del 3º Tercio.

En el acto también hubo espacio para la entrega de dos títulos Legión Española y de Legionario de Honor.

Como ya es tradición, se aprovechó la conmemoración del Combate de Edchera para celebrar el Día del Antiguo Caballero Legionario, invitando a todas las Hermandades de Antiguos Caballeros Legionarios dependientes de la Hermandad Nacional.