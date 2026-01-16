La Marina Nacional de Francia adquiere seis drones VSR700 a Airbus para su despliegue en misiones de inteligencia

Las claves nuevo Generado con IA La Marina Nacional de Francia ha adquirido seis drones VSR700 a Airbus Helicopters para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), con entrega prevista a partir de 2028. Estos drones estarán equipados con radar de vigilancia, sistema electroóptico y receptor AIS para identificar buques, y serán integrados en los buques franceses por Naval Group. El VSR700, derivado del helicóptero Cabri G2, es de uso dual (naval y terrestre) y puede operar conjuntamente con helicópteros tripulados, ampliando el alcance de las misiones. Además de funciones ISR, el VSR700 es versátil y puede emplearse en tareas de logística, reconocimiento armado y misiones civiles como la lucha contra incendios o gestión de emergencias.

La Dirección General de Armamento (DGA) de Francia ha firmado un contrato con Airbus Helicopters y Naval Group para la producción y suministro de seis sistemas aéreos no tripulados VSR700.

Estos drones, concebidos para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) serán operados a partir de 2028 por la Marina Nacional francesa, tal como ha señalado este viernes Airbus a través de un comunicado.

Bruno Even, director general de Airbus Helicopters, expresó su satisfacción por la decisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas francés de avanzar hacia la producción en serie del VSR700, tras un acuerdo alcanzado el año pasado en el Salón Aeronáutico de París en 2025.

"Airbus Helicopters está plenamente comprometida con la entrega de esta capacidad operativa tan necesaria. Nuestros equipos se centran en proporcionar a la Marina francesa una herramienta fiable y de alto rendimiento que mejore su soberanía y el éxito de sus misiones", ha señalado Even, quien próximamente será sustituido por Matthieu Louvot al frente de la filial de helicópteros del gigante aeroespacial.

Para asegurar una producción eficiente y escalable, la compañía ha implementado una nueva configuración industrial adaptada a las particularidades del mercado de los sistemas aéreos no tripulados (UAS), según ha explicado Even.

Este modelo industrial permitirá mantener los estándares de calidad, seguridad y rendimiento característicos de Airbus, al tiempo que garantiza la capacidad de respuesta ante futuras demandas internacionales.

El VSR700 se entregará dotado con radar de vigilancia, sistema electroóptico y receptor AIS, que permite identificar buques en su área de operación. Naval Group, por su parte, será responsable de integrar el dron en la arquitectura general de los buques franceses.

Dron VSR700 con sus aspas replegadas Gastón Trelles

Además, el astillero francés asegurará la correcta interconexión de conectar sus capacidades con el sistema de combate mediante el Sistema de Misión Steeris, garantizando así una cooperación fluida entre plataformas tripuladas y no tripuladas.

Derivado del helicóptero Cabri G2 fabricado por Hélicoptères Guimbal, el VSR700 es un sistema de uso dual, capaz de operar en entornos navales y terrestres. Su versión militar fue desarrollada y probada dentro del programa SDAM (Sistema de Drones Aéreos de la Marina), impulsado por la DGA y la Marina francesa, en colaboración con Naval Group.

Durante los últimos años, el sistema ha superado numerosas pruebas en tierra y mar, confirmando su fiabilidad para misiones operativas reales.

Entre sus principales ventajas destaca su capacidad para operar de manera complementaria con helicópteros tripulados, ampliando significativamente el alcance de las misiones de vigilancia y recopilación de información. Esta característica se ha demostrado mediante la solución HTeaming de Airbus, que permite la coordinación entre aeronaves con y sin piloto.

Aunque inicialmente los seis drones se emplearán en funciones ISR, el VSR700 es un sistema versátil capaz de desempeñar tareas de logística, reconocimiento armado e incluso misiones civiles, como la lucha contra incendios o la gestión de emergencias.

Su diseño modular y su capacidad para incorporar diversos sensores lo convierten en una plataforma adaptable a múltiples contextos operativos, tanto en mar como en tierra, según destaca su fabricante.