El IEE reclama reforzar la autonomía estratégica en defensa ante la mayor tensión geopolítica en décadas

La creciente inestabilidad internacional y el deterioro del entorno de seguridad europeo han reavivado el debate sobre la autonomía estratégica en defensa. Expertos alertan de que España y la UE deben reducir su dependencia exterior y fortalecer una industria propia capaz de sostener su capacidad militar en el contexto más incierto desde el fin de la Guerra Fría.

Este es el diagnóstico expuesto por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de la patronal CEOE, durante la presentación de la revista La industria de seguridad y defensa en España ante los desafíos geopolíticos y económicos actuales.

“El escenario actual obliga a Europa a reivindicarse como un actor estratégico autónomo y a no depender, de manera desproporcionada, de socios externos”, advirtió el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, quien subrayó que la Unión Europea afronta una combinación de amenazas militares, híbridas y tecnológicas sin precedentes recientes.

Fernández de Mesa alertó de que el fuerte aumento del gasto en defensa previsto en la UE —hasta 700.000 millones de euros en los próximos años— puede acabar beneficiando de forma mayoritaria a proveedores externos si no hay una estrategia común.

Según indicó, el vicepresidente de CEOE, “Dos tercios de ese esfuerzo podrían acabar en el bolsillo de Estados Unidos si no existe una estrategia europea coordinada”. Por ello, insistió en la necesidad de aprovechar las capacidades continentales para "relanzar nuestra industria en Europa" y evitar que el aumento del gasto en defensa se destine a material norteamericano.

El informe recuerda que Bruselas se ha fijado como objetivo elevar el gasto en defensa hasta el 2,7% del PIB en 2028 y el 3,4% en 2030, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y por el “desafío sistémico” que representa Rusia para la seguridad europea.

España, una base sólida de crecimiento

España parte de una posición relevante: es la cuarta potencia industrial europea en defensa, con una facturación superior a 16.500 millones de euros en 2024, equivalente al 2,3% del total de la industria española, y con una clara vocación exportadora, ya que cerca del 70% de su producción se vende en el exterior.

El impacto económico del sector va más allá del ámbito estrictamente militar: por cada euro producido en las industrias de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio se generan 2,2 euros. Y da trabajo a “280.000 personas de forma directa o indirecta”.

Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE y vicepresidente de la CEOE. Yolanda Rodríguez

Además, subrayó la importancia del sector en la innovación, afirmando que, aunque representa solo "un 2,5% de la industria española, es un 30% del I+D+i"

“Estamos en un contexto muy favorable para desarrollar la autonomía estratégica europea”, apuntó Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, quien añadió que Estados Unidos “ya no es un socio plenamente fiable” porque tiene “otras prioridades estratégicas”, especialmente en el Indo-Pacífico.

Arteaga profundizó en el concepto de autonomía estratégica, que combina voluntad política, capacidad operativa y medios industriales. Sin embargo, advirtió de una paradoja: “Estamos más cerca que nunca del nunca, porque nunca hemos tenido tantas herramientas para desarrollar nuestra autonomía, y nunca hemos sido tan reticentes a usarla”.

A su juicio, el principal obstáculo es la falta de disposición de los Estados miembros a ceder soberanía y la ausencia de una visión estratégica común.

Aunque la Comisión Europea impulsa una hoja de ruta en este ámbito, Arteaga indicó que la situación es distinta en el plano nacional: "Tenemos una estrategia europea de autonomía estratégica, pero no una nacional. Las naciones son las últimas en abordar esta cuestión".

OTAN y las contradicciones europeas

El debate abordó también las tensiones internas en la OTAN, alimentadas por declaraciones del presidente estadounidense sobre Groenlandia.

Para Carlos Martí Sempere, experto del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, estas fricciones “no afectarán a la relación” transatlántica, ya que Washington “habla con la boca chica” y necesita seguir vendiendo armamento a Europa.

En el plano nacional, los expertos insistieron en la necesidad de una estrecha coordinación público-privada para sostener un sector que genera más de 217.000 empleos, de los cuales casi 32.000 son directos.

Martí Sempere señaló a grandes grupos como Navantia o Indra como actores clave para “renovar el ecosistema de defensa”, aunque advirtió de los riesgos de concentrar contratos y dejar al margen a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el profesor Antonio Fonfría, de la Universidad Complutense, fue tajante: “Sin Putin no habríamos espabilado”. A su juicio, España ha pasado de una posición “negacionista” a estar “obligada a aumentar su inversión”, que debe ser estable y sostenida para garantizar las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Presentación de la revista del IEE: “La industria de seguridad y defensa en España ante los desafíos geopolíticos y económicos actuales” Yolanda Rodríguez

Criticó además que el Gobierno “haya ido corriendo” tras la cumbre de la OTAN de La Haya en 2025 y defendió procesos más competitivos y transparentes.

El IEE reclamó que el gasto en defensa tenga un tratamiento diferencial en los Presupuestos Generales del Estado, con planificación plurianual para evitar que “pueda ser sacrificado”.

Su director general, Gregorio Izquierdo, defendió que la inversión necesita “previsibilidad y estabilidad” para ser eficaz.

Fernández de Mesa calificó la prórroga presupuestaria de “completa anomalía” y advirtió de que, con menos del 10% del gasto destinado a inversiones, la defensa queda “muy desprotegida”.

No depende de gastar más

Los expertos coincidieron en que la autonomía estratégica no depende solo de gastar más, sino de gastar mejor, coordinar políticas industriales y de defensa, reforzar el ecosistema nacional de innovación y aprovechar la posición geoestratégica de España.

Entre las oportunidades, destacaron una mayor participación en los grandes programas europeos, la especialización en nichos de alto valor añadido y el papel de España como enlace industrial entre el norte y el sur de Europa.