El Ejército de Tierra recibe en Almería las primeras unidades del blindado 8x8 'Dragón' en las versiones zapadores e infantería

Nueve meses después de que se efectuara la primera entrega al Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra recibe un total de 41 unidades del 8x8 Dragón, el blindado desarrollado y fabricado por Tess Defence.

El acto de recepción, al que ha acudido la ministra Margarita Robles, se ha celebrado en la Base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería), donde la Legión será la primera en integrar los vehículos en su operativa.

El ritmo de transferencia de unidades por parte de Tess Defence, desde el pasado verano controlada por Indra, ha experimentado un incremento notable en los últimos meses.

Ahora, con los primeros Dragón en manos de la Legión, se espera que continúen con el proceso de integración al servicio.

La composición de las unidades a disposición del Ejército en Almería es de 15 vehículos de infantería, 5 unidades de la versión contracarro y 20 más de zapadores, con diferentes accesorios. Asimismo, han apuntado que la unidad restante se encuentra fuera de la base almeriense.

Por el momento, el Ejército de Tierra no ha recibido de Tess Defence ninguna plataforma de puesto de mando, aunque EL ESPAÑOL ha podido saber que algunas unidades de la versión pasarán la certificación en las próximas semanas.

En cuanto al calendario de entregas que viene, Tess Defence espera que, durante este año 2026, se entreguen a Defensa 100 unidades más del Dragón en sus diferentes versiones.

8x8 Dragón en su versión de zapadores

El Dragón es uno de los principales programas armamentísticos del Ejército de Tierra y tiene como objetivo la sustitución de otros blindados como los BMR.

Asimismo, los importantes retrasos han marcado todo el proyecto, con problemas serios en el desarrollo de algunos sistemas como las transmisiones.

Asimismo, el veto a la tecnología israelí está suponiendo un reto para las compañías. Uno de los puntos clave es el armamento contracarro, asignado a los misiles Spike fabricados en Israel y que, por el momento, no cuentan con sustituto.

Según ha declarado la ministra Robles, se trata de un vehículo que cumple con los requisitos de Estado Mayor y está adaptado para funcionar en los más exigentes escenarios.

Además, ha destacado la seguridad que el vehículo brinda a los ocupantes. "Porque nuestros militares son lo más importante", ha afirmado, sólo unos minutos después de haberse reunido con familiares de legionarios fallecidos.

La ministra, que también ha tenido palabras para los representantes de las compañías presentes en el acto, ha destacado la importancia del programa 8x8 como elemento clave para las capacidades industriales españolas. Al tiempo que ha mantenido su firme apoyo a los países de la OTAN.

La entrada en servicio de los nuevos blindados lleva aparejado un programa de formación para sus conductores, jefes de vehículo, tiradores e instructores, así como para el personal que se encargará directamente de su mantenimiento.