Ángel Escribano pide acelerar “sin demora” las inversiones en seguridad y defensa en un entorno geopolítico incierto

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Escribano, presidente de Indra, insta a acelerar la modernización de la industria de defensa ante amenazas crecientes y un entorno geopolítico incierto. Destaca la solidez tecnológica e industrial de España para producir equipamiento de defensa y la necesidad de reducir la dependencia de proveedores externos. Subraya el papel tractor de Indra y el sector en el desarrollo industrial y tecnológico, coordinándose estrechamente con el Ministerio de Defensa. Resalta la importancia de alianzas con otras industrias europeas para compartir tecnologías y acelerar capacidades, destacando la urgencia y la autonomía estratégica.

El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, instó este jueves durante su intervención en el Spain Investors Day a acelerar sin demora la modernización de la industria de defensa ante “un entorno de amenazas crecientes y un escenario geopolítico cada vez más incierto”.

“Tenemos que seguir invirtiendo en defensa y seguridad y estar perfectamente preparados. Y hay que hacerlo a corto plazo, hay que hacerlo ahora”, subrayó Escribano.

Escribano destacó que España dispone de una industria y una base tecnológica sólidas, plenamente preparadas para producir el equipamiento que el país requiere. “España tiene hoy la oportunidad de consolidar una industria de defensa fuerte y autónoma”, afirmó con rotundidad.

En este sentido, reivindicó la capacidad del sector nacional para asumir ese desafío gracias al nivel tecnológico alcanzado, la industria nacional está “perfectamente capacitada”, aunque alertó sobre la vulnerabilidad que implica depender de proveedores externos en un ámbito tan estratégico, especialmente ante un escenario internacional marcado por el resurgir de aranceles y restricciones a determinadas compras.

Asimismo, ha señalado el papel de Indra y del conjunto del sector como “gran tractor” para impulsar el desarrollo industrial y tecnológico vinculado a la seguridad y la defensa. “El reto es liderar el sector de la defensa en España y para ello trabajamos muy de la mano del Ministerio de Defensa”, ha señalado.

El presidente de Indra en un momento de su intervención.

El máximo responsable de la tecnológica española enmarcó su mensaje en el ambicioso ciclo inversor impulsado por el Gobierno y el Ministerio de Defensa, que contempla 79 programas en desarrollo, 31 de ellos correspondientes a iniciativas especiales de modernización, los PEM, aprobados solo en el último año.

"Hoy nos toca concentrarnos, trabajar y llevar estos programas al éxito en el menor tiempo posible”, señaló Escribano.

El objetivo, explicó, es lograr autonomía nacional completa: desde la ingeniería de detalle hasta la fabricación, las pruebas, la integración y el soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas, que en defensa suele prolongarse durante décadas.

Cambio de rumbo

El presidente de Indra vinculó este contexto a la transformación que ha vivido la compañía en el último año. “Supimos ver hacia dónde iba el camino y entendimos que había que cambiar”, explicó, defendiendo que los sistemas estratégicos deben producirse en la industria nacional, que —según recalcó— “está capacitada y tiene la tecnología”.

En este sentido, rechazó la idea de un supuesto retraso tecnológico español. “Cuando se dice que España tiene un retraso tecnológico, no puedo compartirlo. No teníamos un problema de capacidad, sino de decisión. Ahora tenemos la oportunidad”, sostuvo.

Fabricar para no depender

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de asegurar no solo el desarrollo tecnológico, sino también la capacidad industrial de fabricación, en un contexto marcado por restricciones comerciales, aranceles y tensiones en el suministro de materias primas.

“Esa parte es la más crítica”, advirtió, al alertar de un posible conflicto comercial que limite el acceso a componentes clave.

Para Escribano, reducir dependencias externas es una prioridad estratégica: “Desarrollar y fabricar en casa, o con nuestros aliados europeos, nos aleja de vulnerabilidades y de ser dependientes de países que después pueden condicionarnos”, afirmó.

Alianzas europeas

Ángel Escribano subrayó también el impulso de acuerdos con otras industrias europeas para compartir tecnologías y acelerar el despliegue de capacidades.

Recordó que hace unos meses Indra reunió a 800 empresas en sus instalaciones para coordinar la colaboración industrial y repartir el esfuerzo que demanda el actual ciclo inversor. “Ese es el reto en el que estamos”, aseveró.

El presidente de Indra destacó, en presencia de la ministra Margarita Robles, la estrecha coordinación con la Dirección General de Armamento y Material y con el Ministerio de Defensa.

“Estamos trabajando totalmente alineados para conseguirlo”, afirmó, en una intervención que puso el acento en la urgencia, la capacidad industrial nacional y la autonomía estratégica como ejes del futuro inmediato del sector.

Además de la ministra de Defensa y Ángel Escribano, en la mesa, moderada por Ricardo de Querol, director de Cinco Días y subdirector de Información Económica de El País, también intervinieron Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE; Isabel Gómez Cagigas, General Manager Cybersecurity Services Europe, Middle East & Africa de IBM; y Cristina Henríquez de Luna, presidenta y CEO de GSK España.