Thales equipará 31 helicópteros NH90 españoles con el casco TopOwl DD, un sistema de visión con realidad aumentada

El contrato fue adjudicado por la Agencia de Gestión de Helicópteros de la OTAN, con la colaboración de NHIndustries, Safran y autoridades de defensa españolas y francesas.

El sistema sintetiza información del terreno, sensores y cámaras, e integra tubos intensificadores de luz optimizados para misiones críticas.

El TopOwl DD mejora la visión y la conciencia situacional de los pilotos, permitiendo operar en condiciones de baja visibilidad diurna y nocturna.

Thales equipará 31 helicópteros NH90 españoles con el casco TopOwl DD, un sistema avanzado de visión con realidad aumentada.

Junto con la integración de los helicópteros NH90 en los dos Ejércitos y la Armada española, también lo hará una nueva tecnología: el casco TopOwl DD desarrollado por Thales.

La Agencia de Gestión de Helicópteros de la OTAN ha adjudicado a la compañía francesa un contrato para "desarrollar funciones y capacidades avanzadas" para el mencionado sistema.

En el caso del Ministerio de Defensa español, Thales declara que serán un total de 31 helicópteros del modelo los que equiparán el sistema.

"El sistema TopOwl ofrece capacidades inigualables para el pilotaje en condiciones de baja visibilidad, garantizando la seguridad y el éxito de la misión gracias a la realidad aumentada", afirman.

La tecnología "sintetiza la visión del terreno con los datos de los sensores y cámaras de vuelo y de misión, e integra tubos intensificadores de luz que también serán optimizados en el marco de este contrato".

Otro punto que destacan es que el sistema "presta apoyos al piloto tanto de día como de noche en situaciones críticas, como nubes de polvo, niebla, nieve o noches de oscuridad extrema".

Gracias a ello, las tripulaciones de los helicópteros NH90 "cuentan con una mejor visibilidad y conciencia situacional, lo que incrementa significativamente la seguridad de la misión, especialmente en operaciones a muy baja altitud o con visibilidad reducida".

Los tres NH90 entregados este jueves en Albacete Gastón Trelles

El modelo TopOwl DD es una evolución del TopOwl original, "probado en combate, que ahora permite a los pilotos operar en todas las condiciones de visibilidad degradada".

El contrato para la integración en 31 helicópteros españoles lo ha obtenido Thales en colaboración con NHIndustries y Safran.

En la parte institucional, han participado la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) española y la Direction Générale de l’Armament (DGA) francesa.

"Al elegir el TopOwl DD, NAHEMA ratifica el liderazgo de este casco, cuya capacidad para mejorar la seguridad y el rendimiento operativo es ya un referente para las tripulaciones", ha afirmado Florent Chauvancy, vicepresidente de aviónica de vuelo en Thales.

"Este contrato consolida nuestra alianza estratégica con la DGA, NAHEMA y NHIndustries; un compromiso conjunto para dotar a las Fuerzas Armadas con tecnología de vanguardia, diseñada específicamente para los entornos operativos más desafiantes", concluye.