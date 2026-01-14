Lockheed Martin entrega el 350º helicóptero MH-60R a la US Navy: España recibirá su primer 'Romeo' en octubre

El modelo MH-60R, equipado con sensores avanzados y arquitectura abierta, permite integrar nuevas tecnologías y ya opera en varias armadas internacionales, a las que se sumarán España y Noruega.

España recibirá su primer MH-60R en octubre, dentro de una compra de ocho unidades destinadas a sustituir los antiguos SH-60B de la Armada por una inversión de 909,5 millones de euros.

El MH-60R 'Romeo', en servicio desde 2010, acumula más de un millón de horas de vuelo y ha demostrado su eficacia en misiones operacionales recientes, como la neutralización de drones y embarcaciones hostiles.

Lockheed Martin ha entregado el helicóptero MH-60R número 350 a la Marina de EE.UU., consolidando su papel como principal plataforma de guerra antisubmarina y de superficie.

Lockheed Martin ha alcanzado un nuevo hito en su línea de producción del helicóptero naval MH-60R 'Romeo': la entrega del aparato número 350 a la Marina de Estados Unidos (US Navy). La aeronave fue entregada al Escuadrón de Reemplazo de la Flota de Helicópteros de Ataque Marítimo (HSM-41), responsable de formar a los nuevos aviadores y tripulantes navales que operan en la Flota del Pacífico estadounidense.

El logro refuerza la posición del MH-60R como la principal plataforma de guerra antisubmarina (ASW, por sus siglas en inglés) y de superficie (ASuW) a nivel mundial, según han destacado desde la compañía aeroespacial a través de un comunicado.

Con más de un millón de horas de vuelo acumuladas desde su introducción en 2010, el Romeo ha demostrado ser un recurso estratégico para contrarrestar amenazas marítimas cada vez más sofisticadas.

Equipado con sensores avanzados, radares multifunción, sistemas de Medidas de Apoyo Electrónico (ESM), enlaces de datos seguros y un arsenal versátil de armas de precisión, el MH-60R combina potencia, adaptabilidad y conectividad en una sola plataforma.

"La entrega del helicóptero MH-60R número 350 demuestra las excepcionales capacidades de esta aeronave y la dedicación de nuestro equipo", ha subrayado Ali Ruwaih, vicepresidente de Sistemas Marítimos de Lockheed Martin

"Nos enorgullece apoyar a la Armada de los Estados Unidos y a nuestros socios globales con esta plataforma multimisión altamente avanzada, que seguirá siendo un componente crucial de las operaciones ASW durante las próximas décadas", ha agregado Ruwaih.

El desempeño operacional del Romeo ha quedado patente en diversas misiones recientes. Durante una patrulla de seguridad en el Golfo de Adén, por ejemplo, un MH-60R derribó un dron enemigo gracias a sus sensores de alta precisión y su capacidad de reacción rápida.

Helicóptero MH-60R en la popa de un buque de la Marina estadounidense US Navy

En el Mar Rojo, unidades equipadas con este modelo neutralizaron embarcaciones armadas pertenecientes a grupos hutíes, protegiendo rutas marítimas vitales para el comercio internacional.

Asimismo, su participación en ejercicios multinacionales como Resolute Hunter ha demostrado además su capacidad de colaboración con fuerzas aliadas, consolidando su reputación como un helicóptero versátil y eficaz en entornos conjuntos.

Con su arquitectura abierta y diseño centrado en la red, el MH-60R permite una integración fluida de nuevos sensores y armas a medida que surgen tecnologías emergentes, garantizando su relevancia operativa hasta al menos la década de 2050.

Actualmente, además de servir a la US Navy, el MH-60R se encuentra en operación con fuerzas navales de Australia, Dinamarca, Arabia Saudita, India, Grecia y Corea del Sur. En los próximos meses, España y Noruega se sumarán a la lista de países que recibirán esta aeronave de última generación.

Los 'Romeo' españoles

La Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN) recibirá ocho MH-60R en los próximos meses. Según ha confirmado semanas atrás su comandante, coronel Antonio Núñez, las entregas de estas unidades comenzarán en la segunda mitad del próximo año.

En concreto, la Armada incorporará el primer Romeo en octubre y el resto a lo largo de 2027. El Gobierno español aprobó la compra de estos sistemas, con sus respectivos equipos y armamento asociados, en 2023, mediante una inversión 909,5 millones de euros.

Helicóptero SH-60B de la Armada, que será reemplazado por el Romeo Armada

Con él, la Armada sustituirá su flota de 12 helicópteros SH-60 Bravo (B), en servicio en la Décima Escuadrilla desde 1988. De hecho, España es el único país del mundo que todavía opera esta versión del Seahawk.

A su vez, la FLOAN está a la espera de los últimos dos SH-60 Foxtrot (F), de forma tal que asciendan a ocho los helicópteros que utiliza la Quinta Escuadrilla para tareas de helitransporte anfibio. La llegada del par de aeronaves faltantes está prevista también para este año.

Los Foxtrot, adquiridos de segunda mano a la US Navy, son los sustitutos de los míticos SH-3D Sea King que operaron en la Armada durante más de medio siglo, hasta su desactivación en 2022.