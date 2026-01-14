Indra invertirá 40 millones en Castilla y León y duplicará los puestos de trabajo en la región hasta los 1.350 empleados

El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos (I), el presidente de Indra, Ángel Escribano (C), junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco Indra

Indra ha anunciado un ambicioso plan de expansión en Castilla y León, con una inversión prevista de 40 millones de euros y un aumento superior al 50% de su plantilla, que alcanzará los 1.350 empleados en 2027.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han presentado este miércoles el proyecto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un encuentro celebrado en Valladolid.

A la reunión asistieron también la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez; el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina; y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Durante la presentación, Fernández Mañueco destacó el apoyo institucional de la Junta a este Plan de Expansión, que será declarado Proyecto Industrial Prioritario en la región.

Este respaldo se materializará en diversas actuaciones, entre ellas la cesión de una nave industrial en el polígono de Villadangos del Páramo (León), donde se ubicará la nueva fábrica de drones; el impulso de dos nuevos centros tecnológicos en Valladolid, dedicados a la seguridad y a la fabricación de motores; y el refuerzo del centro de Salamanca, que aumentará su plantilla en un 10%.

El plan de expansión contempla como principal objetivo la creación en Villadangos del Páramo de un centro de producción de vehículos aéreos no tripulados (UAVs). La planta fabricará sistemas avanzados como la familia de drones Tarsis, el vehículo multipropósito Valero y diferentes tipos de munición merodeadora.

Una vez plenamente operativa, la instalación generará alrededor de 200 nuevos empleos directos, consolidando a León como un referente industrial en el sector aeroespacial y de defensa.

Paralelamente, Indra reformará su actual Centro de Excelencia en la capital leonesa, que ampliará sus capacidades de ingeniería hacia nuevas áreas de alto valor añadido, como la ciberdefensa, simulación, mando y control (C2I), desarrollo de software, comunicaciones, sistemas antidrón (C-UAS), armamento, munición y gestión de tráfico aéreo.

En Valladolid, la empresa pondrá en marcha un nuevo centro de ingeniería especializado en diseño mecánico y eléctrico, además de reforzar las capacidades de Minsait —su filial de transformación digital— y la división de Espacio. A ello se sumará un moderno centro de fabricación de motores para UAV.

Otro de los ejes del plan será el desarrollo, junto a la Junta de Castilla y León, de proyectos basados en inteligencia artificial aplicada a la gestión de emergencias y la extinción de incendios, utilizando la plataforma de inteligencia IndraMind.

Indra también reforzará su colaboración con universidades y centros de formación de la comunidad para captar talento local, promover el retorno de profesionales cualificados y ofrecer oportunidades laborales a jóvenes ingenieros y técnicos.

En paralelo, la multinacional española impulsará el ecosistema regional de innovación mediante su plataforma Indraventures, que fomentará la cooperación con startups, pymes y spinoffs tecnológicas, integrándolas en su cadena de valor para aumentar la capacidad de producción y especialización.

"Castilla y León será un protagonista destacado en la nueva etapa de crecimiento de Indra", ha asegurado Escribano. Por su parte, de los Mozos ha destacado "el talento y las capacidades tecnológicas existentes en la región como factores determinantes para consolidar esta expansión".