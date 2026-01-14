El fabricante checo de municiones CSG planea salir a bolsa en Ámsterdam para aprovechar el auge mundial de la defensa

Las claves nuevo Generado con IA La empresa checa de defensa Czechoslovak Group (CSG) planea cotizar en Euronext Ámsterdam, en una de las mayores salidas a bolsa europeas del año. CSG emitirá nuevas acciones por 750 millones de euros y venderá acciones existentes, buscando recaudar potencialmente más de 3.000 millones de euros. La compañía, presidida por Michal Strnad, ha crecido rápidamente mediante expansión orgánica y adquisiciones, consolidándose como uno de los principales grupos mundiales de defensa. El auge del sector defensa, impulsado por el aumento del gasto militar global tras la invasión de Ucrania, ha favorecido a empresas como CSG, que destinará los fondos a fines corporativos generales.

La empresa checa de defensa Czechoslovak Group (CSG) anunció este miércoles su plan de cotizar acciones existentes y nuevas en Euronext Ámsterdam, en lo que podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales de Europa este año.

CSG, una de las empresas de defensa de más rápido crecimiento del mundo, indicó que la oferta está prevista para las próximas semanas y consistirá en la emisión de nuevas acciones por 750 millones de euros (873,6 millones de dólares), además de una cantidad de acciones existentes que se determinará más adelante.

Así lo ha anunciado en un comunicado el grupo que preside Michal Strnad, quien destacó la solidez del crecimiento de la compañía en los últimos años y su consolidación entre los grandes actores del sector.

"CSG ha crecido con éxito mediante crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas hasta convertirse en uno de los principales grupos mundiales de defensa, suministrando una gama diversificada de productos a clientes clave y de largo plazo en Europa, Estados Unidos y otras regiones, incluido Asia-Pacífico”, afirmó.

Strnad señaló que la empresa se encuentra bien posicionada para aprovechar el aumento del gasto militar global, gracias a su experiencia en “vehículos terrestres, sistemas de armas, electrónica de defensa y tecnologías avanzadas para UAV y misiles de largo alcance”.

Añadió que la próxima salida a bolsa “elevará el perfil del grupo dentro de la comunidad internacional de inversores, proporcionando mayor flexibilidad financiera y una base de financiación más diversificada para impulsar su crecimiento futuro”.

Las acciones europeas del sector de defensa han alcanzado máximos históricos a medida que gobiernos e inversores inyectan dinero en el sector tras la invasión de Ucrania en 2022 y el aumento de la inestabilidad global, desde Venezuela hasta Irán.

Según indica la agencia Reuters, citando fuentes que pidieron no ser identificadas, la OPI podría recaudar más de 3.000 millones de euros, lo que convertiría a CSG en la mayor salida a bolsa en Ámsterdam desde la de InPost en 2021, que recaudó 3.900 millones de dólares, según datos de Dealogic.

CSG, cuyos clientes incluyen al ejército ucraniano, indicó que los ingresos procedentes de la venta de nuevas acciones se destinarán a fines corporativos generales.