La OTAN advierte del papel de China y Rusia en el Ártico: "No estudian las focas, quieren saber nuestras capacidades"

La posible adquisición de Groenlandia por parte de EE.UU. subraya la importancia estratégica del Ártico para la OTAN y aumenta las tensiones en la región.

Rusia sigue probando capacidades militares en el mar de Barents y realizando amenazas híbridas, como violaciones de espacio aéreo y sabotajes a infraestructuras críticas en el norte de Europa.

Embarcaciones chinas y rusas realizan patrullas conjuntas en el Ártico usando rompehielos y buques científicos con fines militares, según el general Grynkewich.

La OTAN advierte sobre la creciente cooperación militar entre China, Rusia y otros países en el Ártico, considerándolo un área estratégica clave.

El tablero geoestratégico mundial se complica día a día. Junto a la intención de EEUU de anexionarse Groenlandia, los actores tradicionales que se sitúan frente a la OTAN continúan con sus planes.

"Cuando miro alrededor del mundo, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otros países están aumentando su colaboración y cooperación a medida que sus intereses se alinean en nuestra contra", ha declarado el general Alexus G. Grynkewich, Comandante Supremo Aliado en Europa, uno de los máximos cargos dentro de la OTAN.

Grynkewich se refería, entre otros factores, a la financiación china de la economía de guerra de Rusia, las entregas de armas iraníes y las tropas norcoreanas desplegadas en la frontera de Rusia y Ucrania.

Además del escenario ucraniano, enquistado hoy por hoy en una situación compleja, Grynkewich también tuvo palabras para el Ártico.

Esta región del globo, una de las más vastas e inexploradas, es uno de los objetivos de Trump a corto plazo y, según dicen desde la Casa Blanca, motivo único por el que EEUU busca hacerse con Groenlandia.

Grynkewich destacó el Ártico como un área de creciente preocupación para la OTAN. "Es una línea de frente para la competencia estratégica", aseguró, gracias principalmente a las nuevas rutas de navegación y al acceso a recursos naturales producto del deshielo.

Es sabido que embarcaciones tanto de China como de Rusia realizan con mucha frecuencia patrullas conjuntas en el océano Ártico, explicó el militar, en una conferencia en Suecia este domingo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado, Alexus G. Grynkewich, durante la rueda de prensa de este viernes en Bruselas Reuters

Para ello emplean rompehielos y buques científicos que esencialmente los chinos operan en la región con fines que Grynkewich describió como militares más que pacíficos.

"No están estudiando focas ni osos polares", dijo el general. "Están realizando estudios batimétricos para intentar comprender cómo contrarrestar las capacidades de la OTAN en el mar y bajo las aguas".

Rusia, por su parte, continúa probando capacidades militares en el mar de Barents mientras las amenazas híbridas surgen con fuerza en el norte de Europa.

Dentro de estas últimas se incluyen las violaciones del espacio aéreo, interferencias a la conexión GPS y operaciones de flota fantasma que amenazan infraestructuras críticas en el mar Báltico, como los cables submarinos.

En cuanto a la amenaza de Rusia, Grynkewich aseguró que Moscú "sabe que no puede permitirse el lujo de enfrentarnos". Al tiempo que elogió a Ucrania por estar "en la primera línea de la defensa europea"

La OTAN y Groenlandia

Tan solo dos días antes de esta conferencia en Suecia, Grynkewich intervino en Helsinki para aclarar algunas cuestiones clave. La más actual, además de la amenaza rusa, china o norcoreana, es el caso de Estados Unidos y Groenlandia.

El militar eludió pronunciarse sobre las declaraciones de Trump a The New York Times respecto a la posibilidad de tener que elegir entre hacerse con Groenlandia y preservar la OTAN.

Señaló que, como jefe militar, no hace comentarios sobre cuestiones políticas o diplomáticas. Sin embargo, sí tuvo algunas palabras.

"He escuchado muchas veces a los líderes estadounidenses hablar sobre su compromiso con la OTAN, así que solo quiero hacer referencia a la publicación del presidente Trump en Truth Social el otro día, donde dijo que Estados Unidos siempre estará con la OTAN", dijo el general, tal y como recoge Efe.

Grynkewich se negó igualmente a responder sobre qué haría la Alianza para defender Groenlandia en el supuesto que EEUU tratara de hacerse con la isla danesa por la fuerza.

"Lo siento, no voy a entrar en hipótesis sobre eso, creo que estamos muy lejos de que algo así suceda y hay muchas discusiones en curso", dijo. Esta semana está prevista una reunión entre EEUU y Dinamarca para tratar el tema.

La cuestión de Groenlandia pone de relieve la importancia del extremo norte, según indicó.

Por supuesto, hay actividad rusa allí constantemente. Rusia es una nación ártica, pero las otras siete naciones árticas son Estados miembros de la OTAN, aseguró.