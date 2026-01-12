Impulso a las armas láser en Europa: Rheinmetall y MBDA firman un acuerdo para su desarrollo y producción

España también avanza en este ámbito con el programa SIGILAR, mientras que Israel y EEUU ya han desplegado sistemas operativos como Iron Beam y HELIOS para defensa antiaérea.

El demostrador láser naval de ambas compañías ha sido probado con éxito, demostrando precisión y capacidad de seguimiento en condiciones adversas y realizando más de 100 disparos en ensayos.

La nueva tecnología se centrará inicialmente en la defensa naval, complementando cañones y misiles guiados de la Armada alemana con sistemas láser eficaces contra drones y objetivos ágiles.

Rheinmetall y MBDA han firmado un acuerdo para crear una empresa conjunta destinada al desarrollo y producción de sistemas de armas láser en Europa.

Con Estados Unidos e Israel liderando la tecnología de sistemas antiaéreos basados en láser, desde Europa comienzan a despuntar algunos programas que buscan el desarrollo de armamento similar.

El último movimiento lo han hecho público dos de las compañías más importantes del ecosistema industrial europeo: MBDA y Rheinmetall.

Mediante un comunicado conjunto, han anunciado la intención de fundar una joint venture para sus "actividades de láser en el primer trimestre" del recién estrenado 2026.

Según indican, basándose en la cooperación existente desde 2019 y la implementación exitosa de un demostrador láser naval, la nueva empresa desarrollará y proporcionará sistemas de armas láser innovadores y de alto rendimiento.

El propósito es, al menos inicialmente, desarrollar este tipo de tecnología para el sector naval militar.

La Armada alemana, país donde se establecerá esta joint venture, recibirá un sistema de armas láser operativo como complemento a sus cañones y misiles guiados.

"Es particularmente eficaz para contrarrestar drones y otros objetivos muy ágiles a distancias cortas y muy cortas", aseguran en el mismo comunicado.

MBDA y Rheinmetall "están en una posición ideal para llevar a cabo esta tarea" debido a que ya han desarrollado conjuntamente un demostrador que ha sido integrado en un buque de guerra.

También explican que el sistema de calificación ha sido "probado con éxito en condiciones operativas durante un año".

Emisor de láser de alta energía del Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems

Durante este proceso han certificado "todas las capacidades necesarias para atacar objetivos con precisión, rapidez y con daños colaterales mínimos".

El sistema, aseguran, ha demostrado su capacidad de rastrear un objetivo del tamaño de una moneda de un euro a gran distancia con estabilidad incluso frente a "condiciones ambientales adversas".

Asimismo, como última etapa de la labor de interceptación, también ha podido "concentrar la energía del arma láser con precisión" para dirigirla contra el objetivo fijado.

Este nivel de precisión "evita que el arma sobrepase el objetivo, garantizando la máxima seguridad", tal y como explican.

Roman Köhne, director de la división de armas y municiones de Rheinmetall, afirma que "este paso demuestra el potencial de una cooperación industrial y tecnológica decidida en Alemania para producir tecnología de vanguardia".

Durante los ensayos en el mar, el sistema realizó más de 100 disparos y seguimiento contra diversos objetivos.

Una vez finalizado este periodo de despliegue naval, la unidad fue transferida al Centro de Competencia Láser del Servicio Técnico Militar de Armas y Municiones.

Posteriormente, se ha vuelto a poner en funcionamiento y también se utiliza para realizar más pruebas de defensa contra drones desde tierra firme, por lo que el desarrollo también podría cristalizar en una versión para este escenario.

En España, la institución pública de referencia en este ramo es el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca, donde los científicos llevan a cabo experimentos tanto en el ámbito civil como militar.

Dentro de este último, existe el programa SIGILAR (Sistema Guiado de Láser Pulsado para Ámbito Militar) que arrancó en 2018 y encabeza la investigación nacional.

Asimismo, la Armada tiene entre sus planes la incorporación de este tipo de armamento a sus embarcaciones. Que se sepa oficialmente, las F-110 se han diseñado ya para poder operar sistemas láser.

Israel y EEUU, referentes

Mientras en España se trabaja en la consecución de la tecnología, países como Israel y Estados Unidos llevan ya mucho tiempo con sistemas completados y probados en entornos reales.

Emisor de láser de alta energía del Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems

Precisamente, hace sólo unos días, las Fuerzas de Defensa israelíes comunicaron la puesta en servicio del Iron Beam, su particular apuesta de sistema antiaéreo basado en energía dirigida.

Desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems, se presentó en 2014 y comenzó con las primeras pruebas oficiales en 2022.

Poco tiempo después, en 2023 ya fue capaz de derribar un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, neutralizando de esta forma la amenaza a un coste ínfimo si se compara con un misil intercepto convencional.

Según algunos analistas, el coste por disparo de láser se estima que se mueve en la franja de entre 3 y 5 dólares frente a las decenas de misiles de un arma convencional.

Caso muy similar es el del sistema HELIOS de Lockheed Martin en Estados Unidos. Este último se trata de un arma integrada en barcos.

Más allá de la faceta destructiva, el sistema HELIOS integra un modo mucho menos dañino que tiene como finalidad "deslumbrar" a sus objetivos.

El objetivo de este ataque es desorientar o cegar temporalmente al adversario sin causarle mayor daño.

Para ello, se emplean diferentes tipos de frecuencias electromagnéticas dependiendo del sensor de la amenaza.

Funcionamiento del sistema HELIOS Lockheed Martin

Una de las características clave del arma láser es que se integra dentro del ecosistema de guerra Aegis.

Presente también en la Armada española, se trata de un sistema de gestión de combate completo e interconectado con el resto de plataformas desplegadas.

El HELIOS ya se encuentra desplegado en algunas embarcaciones de la clase Arleigh Burke, una de las más avanzadas de cuantas tiene la US Navy.