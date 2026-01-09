Marruecos firma con Israel un nuevo acuerdo de cooperación militar e incrementa un 18% su presupuesto de defensa

Marruecos también refuerza su industria militar con alianzas europeas, como la compra de helicópteros Airbus y la construcción de un patrullero avanzado en los astilleros españoles de Navantia.

La cooperación incluye la adquisición de sistemas de defensa israelíes, como drones, sistemas antiaéreos y la construcción de una fábrica de drones kamikaze en Marruecos.

El presupuesto de defensa de Marruecos para 2026 alcanzará los 14.500 millones de euros, un aumento del 18% respecto al año anterior, destinado principalmente a modernización y adquisición de armamento.

Marruecos e Israel han firmado un nuevo acuerdo de cooperación militar, profundizando sus relaciones en materia de defensa tras los Acuerdos de Abraham.

Cinco años después de la firma de los Acuerdos de Abraham, Israel y Marruecos vuelven a acercar posturas en el ámbito militar y la defensa.

Durante un encuentro en Tel Aviv, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y las Fuerzas Armadas marroquíes celebraron la tercera reunión del Comité Militar Conjunto de la Autoridad de Planificación y la Autoridad de Relaciones Exteriores de las FDI.

Según un portavoz de las Fuerzas israelíes, se celebraron reuniones de trabajo, la visita a diversas unidades de las FDI, a las industrias de seguridad y a la autoridad competente.

El viaje culminó con un panel de debate estratégico especial que abordó el desarrollo de capacidades desde una perspectiva estratégica y los objetivos comunes de cooperación entre ambos ejércitos.

Las diversas reuniones cristalizaron en la firma de un plan de trabajo bilateral para este recién estrenado año 2026.

"Esta visita es otro hito importante en la profundización de la cooperación en materia de seguridad entre Israel y Marruecos", aseguró el mismo portavoz.

Describiendo al país africano como "uno de los socios más destacados e importantes para mantener la estabilidad y la seguridad en la región".

Los Acuerdos de Abraham fueron uno de los últimos movimientos diplomáticos orquestados por Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca, consiguiendo así la reanudación de las relaciones entre Israel y diversos países árabes, comenzando por los Emiratos en agosto de 2020.

El turno de la normalización de las relaciones entre Israel y Marruecos se produjo el 22 de diciembre de 2020, cuando se firmó una declaración conjunta con el compromiso de iniciar rápidamente vuelos directos entre ambos países, y promover la cooperación económica, industrial y de defensa.

Desde entonces, los lazos entre Rabat y Jerusalén no han hecho más que estrecharse con diferentes acuerdos que han ido desde la adquisición de material militar hasta la construcción de una fábrica de drones israelíes en suelo marroquí.

Este acercamiento con Israel, uno de los principales productores de industria armamentística del mundo, coincide con los objetivos de Marruecos de incrementar su capacidad militar con Argelia como principal competidor.

El tablero del noroeste de África es cada vez más complejo, con Rabat como punto de anclaje de EEUU e Israel en la región y conflictos abiertos como el del Sáhara Occidental, la perpetua tensión con Argelia y complejidad diplomática con Mauritania.

Alianza industrial militar

Fruto de esta cooperación, uno de los primeros acuerdos comerciales en materia de defensa fue la adquisición por parte de Marruecos de drones Heron de la compañía Israel Aerospace Industries (IAI).

Según Middle East Monitor, Israel habría vendido los drones a principios del año 2020, unos meses antes de la firma de los Acuerdos de Abraham, de forma secreta y fruto ya de la mejora de las relaciones bilaterales.

Marruecos también adquirió, en 2022, el sistema antiaéreo Barak MX capaz de interceptar amenazas aéreas a un radio de 150 kilómetros.

Según algunas imágenes publicadas recientemente, las Fuerzas Armadas de Rabat ya habrían desplegado las primeras baterías en su territorio.

Otro sistema israelí comprado por Marruecos es el PULS —base del SILAM en España antes del veto a Israel— como sistema lanzacohetes junto a la munición necesaria para operarlo.

Más recientemente, en 2024, ambos países llegaron a un acuerdo para que Israel fuera el proveedor del satélite espía marroquí Ofeq-13.

Además de los programas anteriores, que son solo algunos de los rubricados, una de las colaboraciones industriales más importantes es la apertura de una fábrica de drones kamikaze en suelo marroquí.

El acuerdo, publicado en noviembre por The Jerusalem Post, indica que la compañía BlueBird se encuentra trabajando para ensamblar en Marruecos drones SpyX.

El SpyX se encuadra dentro de las plataformas de pequeño tamaño, con propulsión eléctrica y diseñados específicamente para ser desechables.

Dron SpyX Arte EE / BlueBird

Su principal objetivo es el de servir en misiones de reconocimiento y ataque a las tropas, para lo que integra a bordo toda una serie de sistemas y sensores dedicados a ello. Y, a la postre, hacer explotar su carga contra el objetivo.

Es capaz de transportar una variedad de cabezas de guerra que pueden actuar tanto contra vehículos ligeros como personas como contra tanques. La ojiva más pesada que puede albergar es de 2,5 kilogramos.

Incremento presupuestario

La monarquía magrebí destinará a la defensa nacional 6.700 millones de euros, que se dirigirán, principalmente, a personal, inversiones y otros gastos que no requieren créditos adicionales, según informó el ministro Abdelatif Loudiyi.

De igual manera, el cargo político indicó que el presupuesto para este 2026 destinado a compromisos anticipados para la compra y mantenimiento de armamento alcanzará los 14.500 millones de euros. Un incremento del 17,8% respecto a la misma partida en 2025.

Dichos fondos —conocidos como "créditos de compromiso"— no reflejan el gasto efectivo del año, sino el límite máximo autorizado para formalizar contratos de adquisición de equipamiento militar a realizar en varios ejercicios.

Sin embargo, este aumento en los créditos se considera un indicador clave del ritmo y la magnitud de los futuros programas de modernización del ejército marroquí.

En este sentido, Loudiyi ha precisado que este techo financiero cubrirá tanto la deuda militar como la firma de contratos y acuerdos relacionados con la fabricación de armamento.

"Es un presupuesto que respeta los equilibrios necesarios, teniendo en cuenta la magnitud de los desafíos de seguridad y militares, sin comprometer la prioridad del desarrollo humano y social", tal y como indicó.

Más allá de las alianzas con Israel, Marruecos también contará próximamente con un centro de Airbus Helicopters con el objetivo de proporcionar soporte a las 60 aeronaves en servicio en el país.

Esta infraestructura se convertirá en un centro desde donde proporcionar servicio de mantenimiento, reparación y revisión en todo África Occidental.

En noviembre del pasado año, Rabat anunció la adquisición de 10 helicópteros Airbus H225M para operaciones de búsqueda y rescate en combate.

La compañía española Navantia también cuenta con un importante encargo de Marruecos en los astilleros de San Fernando (Cádiz).

En la localidad andaluza se está construyendo el Patrullero de Altura Avante 1800, el más avanzado del país africano, en un contrato que se rubricó en 2022 por 95 millones de euros.