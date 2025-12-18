Paso clave en el Plan Nacional de Helicópteros: Defensa formaliza con Airbus la compra de 100 aeronaves

La adquisición supone la mayor compra de helicópteros para la DGAM y refuerza la modernización y resiliencia de la defensa nacional española.

Estas aeronaves cubrirán funciones como formación de pilotos, apoyo logístico, transporte de personalidades y operaciones especiales.

El acuerdo contempla cuatro modelos distintos: 13 H135, 50 H145M, 6 H175M y 31 NH90, destinados a las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Defensa ha formalizado con Airbus Helicopters la compra de 100 aeronaves dentro del Plan Nacional de Helicópteros.

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa ha formalizado, junto a Airbus Helicopters, el paquete de cuatro acuerdos para la compra del centenar de aeronaves.

No obstante, si bien las negociaciones están prácticamente cerradas, el departamento que lidera Margarita Robles y la compañía aeroespacial todavía no han rubricado los correspondientes contratos. Desde Airbus han asegurado que la rúbrica es inminente y asegurado que la misma se producirá antes de que acabe 2025.

Se trata de un acuerdo que forma parte del Plan Nacional de Helicópteros, anunciado en mayo por Defensa, cuyo objetivo es impulsar la modernización de los medios de defensa y seguridad de España.

Según ha publicado Airbus Helicopters en una nota, estos contratos representan la mayor adquisición de helicópteros para la DGAM e incluyen cuatro modelos diferentes destinados a las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

En concreto, se trata de 13 helicópteros H135, de los que 12 unidades irán para el Ejército del Aire y del Espacio y uno para la Armada.

Se destinarán a la enseñanza avanzada de pilotos, misiones de apoyo logístico ligero y observación.

El segundo contrato se compone de 50 unidades del H145M, todos ellos para la FAMET del Ejército de Tierra. Se dedicarán fundamentalmente a la formación de pilotos militares, ataques ligeros, apoyo logístico y respuesta a emergencias.

H145 Airbus

El tercero son 6 helicópteros H175M para el Ejército del Aire y del Espacio. Se utilizarán para misiones de acción de Estado, incluyendo el transporte de personalidades, sustituyendo a los Super Puma y Cougar actualmente en servicio en el Ala 48.

Por último, 31 unidades del modelo NH90. Se repartirán de la siguiente forma: 13 para Tierra, 12 para Aire y 6 para la Armada.

Estas aeronaves están destinadas a misiones de transporte táctico, maniobra y operaciones especiales, además de completar a la flota de guerra anfibia de la Armada.

“Esta adquisición es la concretización tangible del Plan Nacional de Helicópteros. Los programas incluidos representan un cambio cualitativo en las capacidades de las Fuerzas Armadas y refuerzan la seguridad y la resiliencia de la defensa nacional de España”, ha declarado Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters.