El BAC 'Cantabria' de la Armada ya está rumbo a Ferrol tras más de dos meses de despliegue con la OTAN en el Mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA El BAC 'Cantabria' de la Armada regresa a Ferrol tras más de dos meses de despliegue con la OTAN en el Mediterráneo. Durante la misión, el buque suministró más de 2,2 millones de litros de combustible naval y 20.000 para aviación a unidades aliadas. El 'Cantabria' apoyó a buques de Italia y Canadá y realizó ejercicios de guerra asimétrica y operaciones de interdicción marítima. Su labor fue clave para reforzar la seguridad marítima, la libertad de navegación y la cooperación entre las marinas aliadas de la OTAN.

Los más de dos meses de despliegue del Buque de Aprovisionamiento para el Combate (BAC) 'Cantabria' han llegado a su final y ya navega rumbo a su base, ubicada en Ferrol (A Coruña).

El buque, a cuyo mando ha estado el capitán de fragata Manuel Romero Nieto, pone así punto y final a su integración en el Grupo Marítimo Permanente 2 de la OTAN (SNMG-2), enmarcado en la operación Noble Shield de la Alianza.

Tal y como indican desde el EMAD, el 'Cantabria' se incorporó a la misión el pasado 13 de octubre aportando "sus capacidades logísticas para aumentar la autonomía de las unidades de la agrupación y de otras aliadas en el mar Mediterráneo".

"El apoyo del buque español durante los 65 días de despliegue se ha caracterizado por el suministro de más de 2,2 millones de litros de combustible naval y 20.000 de combustible para aviación", recalcan.

Al inicio del despliegue, el 'Cantabria' sirvió de apoyo al Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25.3', que se encontraba de regreso de la costa este de Estados Unidos.

Este apoyo, aseguran desde el Estado Mayor, permitió aprovisionar de combustible a las unidades, evitando así una escala intermedia en su travesía atlántica.

Asimismo, "el apoyo logístico proporcionado por el buque español ha sido vital para las operaciones de las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN".

BAC Cantabria en maniobra de aprovisionamiento al F-102 EMAD

En ellas se incluyen los Grupos Permanentes Navales SNMG y SNMCMG, ambos en el mar Mediterráneo.

Entre las maniobras destacadas durante su despliegue, el EMAD apunta al apoyo logístico al buque italiano P-430 'Paolo Thaon Di Revel', buque del SNMCMG, y a la fragata canadiense HMCS 'St. Johns', esta última durante su integración en el SNMG.

Durante este tiempo, también ha habido tiempo para los ejercicios y adiestramientos de la dotación del 'Cantabria' que ha recibido instrucción en ejercicios de guerra asimétrica, así como la neutralización de vehículos de superficie no tripulados y ejercicios de operaciones de interdicción marítima.

"En el marco de su participación en la operación ‘Noble Shield’ de la OTAN, el buque ha contribuido al cumplimiento de los objetivos del despliegue, orientados al refuerzo de la seguridad marítima y la libertad de navegación en el Mediterráneo".

Desde el EMAD afirman que la presencia del buque también ha permitido apoyar "tareas de vigilancia y control de los espacios marítimos de interés, así como las líneas de comunicación marítimas".

También ha tenido un papel destacado en el refuerzo de la cooperación, la interoperabilidad y la cohesión con las Marinas de los países aliados.

Las Fuerzas Navales Permanentes constituyen un requisito marítimo esencial para la Alianza. Llevan a cabo un programa de ejercicios programados, maniobras y visitas a puertos, y pueden desplegarse rápidamente en momentos de crisis o tensión.

Las SNF de la OTAN están formadas por cuatro grupos: los Grupos Marítimos Permanentes de la OTAN (SNMG), compuestos por el SNMG1 y el SNMG2; y los Grupos Permanentes de Medidas Contraminas de la OTAN (SNMCMG1 y SNMCMG2).