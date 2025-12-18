Airbus cierra el año con la entrega de otros tres helicópteros NH90 para las Fuerzas Armadas

Las claves nuevo Generado con IA Airbus ha entregado tres helicópteros NH90 a las Fuerzas Armadas españolas desde su planta de Albacete. Cada rama de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) ha recibido uno de estos helicópteros. Estas entregas forman parte de la Fase II del programa NH90, que prevé un total de 23 aparatos en la versión Standard 3. La FAMET recibe su primer NH90, la Armada suma su tercero y el Ejército del Aire cuenta ya con cinco unidades.

Airbus continúa con el pie en el acelerador en cuanto a las entregas de helicópteros para el Ministerio de Defensa. La compañía ha hecho entrega, en su planta de Albacete, de otros tres NH90, uno para cada una de las ramas que componen las Fuerzas Armadas Españolas.

Estas unidades forman parte de la Fase II del programa, que abarca un total de 23 aparatos en la versión Standard 3: diez para el Ejército de Tierra, siete para la Armada y seis para el Ejército del Aire.

Los aparatos recepcionados este jueves por la Dirección General de Armamento y Materia (DGAM) suponen la primera para las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), la tercera para la Decimocuarta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada y la quinta para la fuerza aérea.

