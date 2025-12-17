La Agencia Europea de Seguridad Marítima elige el dron Flexrotor de Airbus para misiones de vigilancia

Las claves nuevo Generado con IA Airbus ha sido seleccionada por la Agencia Europea de Seguridad Marítima para proporcionar el dron Flexrotor en misiones de vigilancia aérea, con un contrato valorado en 30 millones de euros. El Flexrotor, un dron de despegue y aterrizaje vertical y 25 kg de peso, será utilizado para ampliar el alcance de la Guardia Costera Europea y mejorar la respuesta ante incidentes en el mar. Las operaciones comenzarán en 2026 y estarán gestionadas por la empresa francesa Extensee, bajo la supervisión de Airbus Helicopters y la EMSA. El Flexrotor transmitirá datos en tiempo real a la EMSA, apoyando misiones de búsqueda y rescate, control de pesca, protección ambiental y detección de actividades ilícitas en aguas europeas.

Airbus ha sido seleccionada por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para proporcionar servicios de vigilancia aérea mediante el sistema no tripulado Flexrotor, en el marco de un contrato valorado en 30 millones de euros.

El acuerdo contempla el uso de este dron de última generación para reforzar las misiones de la Guardia Costera Europea, ampliando el alcance costero, la autonomía de vuelo y la capacidad de respuesta ante incidentes en el mar.

Este contrato marco, con una duración inicial de dos años y posibilidad de extensión hasta cuatro, marca la primera vez que el Flexrotor operará en Europa. Las operaciones, que comenzarán en 2026, serán gestionadas por la empresa francesa Extensee, encargada de prestar los servicios de vuelo bajo la supervisión directa de Airbus Helicopters y la EMSA.

El Flexrotor es un avión no tripulado de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), con un peso aproximado de 25 kilogramos. Diseñado para misiones ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), ofrece una autonomía de entre 12 y 14 horas, 10 en configuración EMSA.

Además, está equipado con sensores electroópticos, infrarrojos (EO/IR) y radar. Su tamaño compacto y capacidad para operar en tierra o mar desde áreas de solo 3,7 por 3,7 metros lo convierten en una herramienta ideal para misiones expedicionarias y entornos de difícil acceso.

Los datos captados por el Flexrotor se transmitirán en tiempo real al centro de datos RPAS de la EMSA, desde donde se comparten con las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, así como con Noruega e Islandia. Estos sistemas apoyarán misiones clave de búsqueda y rescate, control de la pesca, protección del medio ambiente marino y detección de actividades ilícitas en aguas territoriales y zonas de interés estratégico.

"Estamos orgullosos de colaborar con la EMSA en este contrato llave en mano, que permite demostrar en Europa las capacidades de autonomía, versatilidad y fiabilidad del Flexrotor", ha destacado Victor Gerin-Roze, director de Sistemas Aéreos No Tripulados de Airbus Helicopters.

En este sentido, Gerin-Roze ha añadido que los vuelos de demostración realizados en el continente ya han puesto de manifiesto el alto rendimiento de la aeronave como también la amplia variedad de cargas útiles que puede transportar.

El contrato prevé un despliegue inicial de dos operaciones paralelas con posibilidad de ampliación según las necesidades operativas de los países participantes. Con esta iniciativa, Airbus refuerza su papel como referente europeo en soluciones RPAS y contribuye al fortalecimiento de la seguridad marítima europea, un ámbito estratégico en el contexto actual de protección fronteriza, sostenibilidad y vigilancia de los recursos oceánicos.