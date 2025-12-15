La Guardia Civil prepara la adquisición de un buque multipropósito de altura para la lucha contra el narcotráfico

Estará equipado con armamento, sistemas de detección avanzados, y una embarcación auxiliar para intervenciones rápidas con capacidad para 11 personas.

El buque tendrá capacidad para operar 10 días seguidos sin asistencia, contará con sistemas de estabilización avanzados y podrá navegar a más de 30 nudos.

El contrato, valorado en 9 millones de euros antes de IVA, prevé la incorporación del barco en 2027 y exige una vida útil mínima de 25 años.

La Guardia Civil planea adquirir un nuevo buque multipropósito de altura para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Las necesidades operativas de la Guardia Civil en el entorno naval, ejecutadas por el Servicio Marítimo, en el ámbito del narcotráfico y la inmigración ilegal requieren la incorporación de un nuevo buque de altura multipropósito.

"En la actualidad, parte de los buques de altura del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encuentran próximos a su fin de ciclo de vida útil", señalan en un documento publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.

Asimismo, recalcan, la parte naval del instituto armado está "capacitada para realizar misiones de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, vigilancia costera, despliegue de estadía en el mar, transporte logístico y demás cometidos de tipo marítimo propios de la Guardia Civil".

El contrato publicado está valorado en 9 millones de euros antes de IVA y está abierto para la presentación de ofertas hasta el próximo 29 de enero. Por su parte, la Guardia Civil tiene prevista la incorporación del barco para el año 2027.

Junto con la licitación, la Guardia Civil también ha publicado el pliego de prescripciones técnicas donde se detallan las especificaciones que deberá tener el buque.

Entre los más destacados se encuentra una vida útil no inferior a 25 años, un alto grado de aislamiento y un reducido tiempo de preparación con una tripulación mínima operativa de 8 personas.

También recoge que la embarcación deberá ser monocasco, rígida y con superestructura. Todas estas acotaciones permitirán al buque operar día y noche durante al menos 10 días de permanencia continua de patrulla en la mar sin asistencia exterior.

Buque armado

Según lo describe la Guardia Civil, la embarcación "tendrá un acabado del más alto nivel para barcos profesionales de su clase".

El casco "dispondrá de doble codillo en el primer tercio de proa y de codillo completo en toda su eslora". Además, señalan, "estará optimizado para soportar estados de mar con elevadas alturas de ola con reducidas aceleraciones verticales".

Patrullera oceánica 'Río Segura' Guardia Civil

En lo referente a dimensiones, la eslora total deberá cuadrarse entre 40 y 42 metros, la manga entre 7,5 y 8 y un calado de aproximadamente 2,4 metros.

La embarcación deberá poder mantener una velocidad de más de 30 nudos con mar en calma y superior a 12 nudos con estado de la mar en grado 5, con olas de 2,5 a 4 metros, según la escala Douglas.

Por su parte, la autonomía, a una velocidad de crucero de en torno a 20 nudos, estará calculada para las 1.100 millas náuticas, lo que se traduce en unas 55 horas de navegación.

"El buque se dotará de un giróscopo estabilizador de dimensiones adecuadas al porte del buque", explican. Este giróscopo es un equipo diseñado para producir un momento cinético que genera una resistencia al cambio en el eje de giro.

A diferencia de las aletas tradicionales, que necesitan de una cierta velocidad del barco para poder generar ese momento, el giróscopo consigue estabilizar la embarcación en cualquier situación, incluyendo parado a flote.

La zona de habilitación estará compuesta de seis camarotes dobles, una lavandería y dos aseos. En un nivel superior contará con un salón-comedor, cocina, zona de refrigeradores y otros cuatro camarotes individuales con dos aseos.

Otro de los puntos más importantes es que el buque contará con una embarcación auxiliar de intervención de entre 11 y 12 metros de eslora y entre 2,6 y 3 metros de manga.

Contará con dos motores fueraborda y con capacidad para hasta 11 personas a una velocidad máxima de 58 nudos para realizar intervenciones rápidas.

En cuanto a los sistemas de detección, la embarcación principal integrará radares marinos en las bandas X y S capaces de realizar seguimiento a 100 blancos ARPA y 1000 blancos AIS.

Además de los sistemas de comunicaciones tradicionales, contará con sistemas optrónicos giroestabilizados con visión nocturna, equipos de navegación de primer nivel y armamento.

"El buque contará, en la cubierta principal, a proa de la superestructura, con un punto convenientemente reforzado para la fijación de un arma tipo ametralladora". El pliego recoge munición del calibre 12,7 milímetros, un estándar de la OTAN, o similar.

También explican que el afuste será desmontable, y de altura suficiente para salvar la maniobra de proa. "Deberá contar con puntos de anclaje para arnés" y "el arma será suministrada por el armador", en este caso, la Guardia Civil.