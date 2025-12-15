Alemania encarga a Airbus otros 20 H145M, el helicóptero de ataque ligero que también tendrá el Ejército de Tierra

Las claves nuevo Generado con IA Alemania amplía su flota de helicópteros H145M con un pedido adicional de 20 unidades a Airbus, alcanzando un total de 82 aparatos. El H145M, helicóptero militar polivalente, destaca por su flexibilidad, baja huella acústica y avanzados sistemas de aviónica y autoprotección. El Ejército alemán recibirá 72 helicópteros y las fuerzas especiales de la Luftwaffe contarán con 10, destinados a entrenamiento, reconocimiento y ataque ligero. Las FAMET españolas también incorporarán el H145M para sustituir a los EC135 y cubrir misiones formativas, tácticas y logísticas.

Alemania ha decidido ampliar su flota de helicópteros H145M con un nuevo pedido de 20 unidades adicionales al contrato firmado en diciembre de 2023. Con esta decisión, el número total de aparatos adquiridos asciende a 82, consolidando al H145M como una pieza clave en la modernización de las capacidades aéreas del país.

"Nos sentimos honrados y orgullosos de que Alemania haya decidido encargar 20 helicópteros H145M LKH adicionales. Este nuevo compromiso por parte de uno de nuestros países de origen es una poderosa muestra de confianza en el excepcional rendimiento y las capacidades polivalentes del H145M", ha afirmado Stefan Thomé, director general de Airbus Helicopters en Alemania.

El primer H145M LKH fue entregado en noviembre de 2024, menos de un año después de la firma del contrato inicial, y desde entonces Airbus ha continuado con el suministro progresivo de las aeronaves.





El Ejército alemán recibirá un total de 72 helicópteros, mientras que las fuerzas especiales de la Luftwaffe (la fuerza aérea germana) contarán con diez unidades. Las misiones previstas abarcan entrenamiento, reconocimiento, operaciones de fuerzas especiales y ataque ligero.

El H145M es un helicóptero militar polivalente, caracterizado por su flexibilidad y rápida capacidad de reconfiguración. En pocos minutos puede pasar de un rol de combate, equipado con armamento guiado y sistemas avanzados de autoprotección, a una configuración de operaciones especiales con equipos de descenso rápido.

Además, dispone de opciones de carga externa y capacidades de elevación, lo que amplía considerablemente su espectro operativo. Basado en el probado modelo civil H145, el H145M se propulsa mediante dos motores Safran Arriel 2E y cuenta con un sistema de control digital del motor (FADEC).

Su aviónica Helionix incorpora un piloto automático de cuatro ejes de alto rendimiento, diseñado para reducir la carga de trabajo del piloto y mejorar la seguridad en vuelo.

Helicóptero H145M Airbus

Con una huella acústica especialmente baja, se considera el helicóptero más silencioso de su categoría. La familia H145 ha acumulado más de ocho millones de horas de vuelo en todo el mundo y es utilizada por fuerzas armadas y policiales de numerosos países, como Hungría, Serbia, Luxemburgo, Tailandia, Ecuador, Honduras y Chipre.

Entre los pedidos recientes destacan los de Bélgica (17 unidades), Brunei (6) e Irlanda (4). En Estados Unidos, el modelo se emplea bajo la denominación UH-72 Lakota, con casi 500 aparatos y más de 1,5 millones de horas de operación.

El H145M para las FAMET

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) incorporará en los próximos años el H145M. Según han confirmado a este medio desde Airbus, este es el modelo escogido por el Ministerio de Defensa para el denominado Programa Helicóptero Ligero Multipropósito para Acciones Formativas (HELIPO).

Este proyecto responde a la necesidad de disponer de un modelo "ligero, biturbina, multipropósito, moderno, económico de operar y con aviónica compatible con el cielo único europeo", tal como reflejó el BOE el pasado septiembre.

La aeronave del HELIPO tendrá que poder asumir cometidos de enseñanza avanzada, apoyo a emergencias y desempeñar misiones tácticas y logísticas de alcance limitado. Estas últimas podrán ser helitransportes de pequeña entidad, apoyo y protección, enlace, reconocimiento o seguridad.

La futura flota de H135M supone racionalizar los medios de las FAMET y sustituirá a la actual flota de helicópteros ligeros EC135, en dotación desde 2005 y que se encuentran al final de su vida útil. Asimismo, cubrirán el vacío de capacidades intermedias entre las plataformas de maniobra y ataque, representadas por los NH90 y Tigre.