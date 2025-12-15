Airbus integra a la industria nacional en el diseño del NH90 de guerra antisubmarina propuesto a la Armada

La Armada espera recibir primero ocho helicópteros MH-60 Romeo de fabricación estadounidense, mientras la llegada de los NH90 de guerra antisubmarina se prevé para la próxima década.

El NH90 español se inspirará en el Sea Tiger alemán, integrando sistemas avanzados como sonar de inmersión, sonoboyas y la posibilidad de equiparse con torpedos y misiles.

El reto principal es lograr que el sistema LAMPS, de origen estadounidense, funcione en perfecta sintonía con el NH90, como ya lo hace con los helicópteros SH-60 Bravo usados actualmente.

Airbus ha presentado a la DGAM su propuesta para el NH90 HFN, un helicóptero diseñado para guerra antisubmarina y antisuperficie, involucrando a la industria nacional en su desarrollo.

Airbus ya ha entregado a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) su propuesta para la versión española del helicóptero NH90 HFN, diseñado para la guerra antisubmarina (ASW) y antisuperficie (ASuW). Ahora, según han indicado desde la empresa, será la Armada la que deberá analizar si la aeronave se adecua a los requisitos exigidos.

"Hemos entregado 14 notas técnicas que dan cumplimiento a cada uno de los puntos seleccionados de forma conjunta entre la de DGAM y la Armada", ha detallado a EL ESPAÑOL Rubén Sánchez, jefe del programa NH90 en España.

De esta manera, el gigante aeroespacial considera que ha dado respuesta a las necesidades operativas de la fuerza naval española en cuanto al despliegue de este tipo de aeronaves, el cual, tal como recuerdan desde la empresa, se rige por una doctrina muy específica.

"España, junto con Australia y España, tiene una doctrina donde el helicóptero actúa como una prolongación de la fragata. Lo que quiere la Armada es poder conectar la fragata con el helicóptero a través de un sistema Common Data Link, que posiciona a la aeronave como un sensor más de la propia fragata", ha señalado Sánchez.

Esta simbiosis entre buque y helicóptero es posible gracias al sistema LAMPS (Light Airborne Multipurpose System) con el que están dotadas las embarcaciones españolas. Al ser un sistema estadounidense, por cuestiones operativas este suele combinarse con helicópteros del mismo origen.

Por esta razón, la Armada emplea aeronaves SH-60 Bravo (B), desarrolladas especialmente para la guerra antisubmarina y fabricadas por la empresa Sikorsky, filial del gigante armamentístico Lockheed Martin.

Precisamente, allí radica el desafío para Airbus: que el LAMPS opere con el NH90 con la misma armonía con que lo hace con los helicópteros estadounidenses. En el pasado, otras empresas han intentando coordinar sus soluciones con la tecnología de EEUU, no siempre con resultados del todo satisfactorios.

Alianza con empresas locales

En el estudio de viabilidad presentado al Ministerio de Defensa, Airbus ha señalado posibles socios nacionales, que serían responsables de desarrollar los distintos sistemas con los que deben estar equipados los helicópteros para llevar a cabo misiones de guerra electrónica. "Dentro del ecosistema español, hay empresas que son líderes en la tecnología que están desarrollando, por ejemplo, en sistemas acústicos", ha destacado Sánchez.

Semanas atrás, Axel Aloccio, responsable del programa NH90 en Airbus Helicopters, detalló que la variante española "se inspirará en gran medida" en el Sea Tiger diseñado para Alemania, pero con las especificidades requeridas por la Armada.

NH90 Sable Armada española

En este sentido, los Sea Tiger germanos, cuyas pruebas de vuelo concluyeron en noviembre de 2024 y las primeras entregas están programadas para fines de este año, integran un sistema electroóptico, un sonar de inmersión, sonoboyas y puede estar equipado con torpedos y misiles.

"El 90% del helicóptero es común", aseguró Aloccio, quien, no obstante, ha subrayado que una de las fortalezas de NHIndustries -empresa conformada por Airbus (62,5%), Leonardo (32%) y Stork Fokker (5,5%)- es la capacidad para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. "Así que si España quiere integrar cualquier equipo de Indra, se lo damos", afirmó.

A la espera de los Romeo

El NH90 es un helicóptero totalmente novedoso en la Armada. El pasado julio, la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) recibió los primeros dos -de un total de siete- helicópteros en versión de transporte táctico marítimo (MSPT) que desplegará la Decimocuarta Escuadrilla.

La previsión de la FLOAN es terminar 2025 con tres aparatos y recepcionar los cuatro restantes a lo largo del año siguiente. De igual manera, a principios de la próxima década se espera la llegada de más unidades, encargadas en el marco de la Fase 3 del programa NH90 de las Fuerzas Armadas.

En caso de optar, finalmente, por el NH90 de guerra antisubmarina ofrecido por Airbus, los helicópteros no arribarán hasta la próxima década. Antes, la Armada espera contar con los ocho MH-60 Romeo (R), que sustituirán a los actuales Bravo, aeronaves que España utiliza en misiones internacionales tales como la Operación Atalanta.

Los Romeo, también de fabricación estadounidense, fueron adquiridos por el Ministerio de Defensa, en 2023, por 820,5 millones de euros. Desde la FLOAN han confirmado a este periódico que el primero de estos helicópteros será incorporado el próximo octubre, mientras que el resto de las aeronaves llegarán en 2027.